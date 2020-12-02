Empresas se mexem para ajudar fornecedores e capacitar mão de obra no ES

Qualificação da Suzano em parceria com o Senai: educação profissional Crédito: Divulgação/Suzano

Suzano, Petrobras e Grandes companhias que atuam no Espírito Santo estão criando programas para capacitar a mão de obra local e para ajudar pequenos fornecedores. Iniciativas de empresas como Vale Samarco têm surgido tanto para minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus na saúde financeira de negócios parceiros como para preparar trabalhadores, diante da falta de profissionais qualificados no mercado.

140 pequenos fornecedores capixabas, antecipando o recebimento pelos serviços prestados. Ao todo, mais de 700 empresas, nos seis Estados em que a companhia atua no país (Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro) serão beneficiadas com a ação. Vale , por exemplo, reduziu o prazo para pagamento de cerca de, antecipando o recebimento pelos serviços prestados. Ao todo, mais de 700 empresas, nos seis Estados em que a companhia atua no país (Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro) serão beneficiadas com a ação.

De acordo com a companhia, a partir desta terça (1º) a Vale reduzirá o prazo de pagamento para 20 dias após o recebimento de nota fiscal válida a todos os pequenos fornecedores locais. Antes, os pagamentos eram feitos em 50 dias. A medida, que será aplicada tanto a contratos vigentes quanto a novos, vai contribuir com a saúde financeira dos fornecedores.

"Temos a ambição de ser uma referência de geração, mas também de compartilhamento de valor. É muito gratificante poder contribuir para o progresso social nas comunidades onde atuamos, associado a um melhor equilíbrio financeiro de pequenos fornecedores para gerar valor para a sociedade. Esse crescimento em conjunto e com ações transformacionais são fundamentais e estão alinhadas ao nosso propósito", destaca o diretor-executivo de Suporte aos Negócios, Alexandre Pereira.

No início da pandemia, em março, a Vale fez uma ação parecida com a atual. Ela adotou medidas de suporte aos fornecedores, como a antecipação de pagamentos futuros a cerca de 3 mil pequenas e médias empresas.

Outra iniciativa da empresa é o Programa Partilhar, lançado em agosto, que busca fomentar o desenvolvimento social das comunidades em que atua em parceria com sua cadeia de suprimentos.

De acordo com a Vale, a companhia está priorizando a contratação de fornecedores com maior contribuição socioeconômica para cada região, oferecendo incentivos voltados para a capacitação de trabalhadores e aumento da competitividade dessas empresas.

GARANTIA PARA EMPRÉSTIMO DE EMPRESAS FORNECEDORAS

A Petrobras lançou em novembro o programa Mais Valor, oferecendo a oportunidade dos fornecedores da estatal anteciparem as faturas de bens e serviços entregues ou realizados. O programa, já apresentado a empresas capixabas, ampliará o acesso das empresas a operações de capital de giro com taxas mais competitivas junto a bancos utilizando o risco de pagamento da Petrobras (risco sacado).

Cerca de 10 mil empresas que integram a base de fornecedores da Petrobras no país poderão aderir ao programa. Avaliamos que o programa terá impacto positivo no fluxo de caixa dos fornecedores que, assim como a companhia, atravessam a crise. Vamos acompanhar a adesão, mas o volume de transações tem potencial de chegar a R$ 3 bilhões por mês, afirma em comunicado a diretora de Finanças e Relacionamento com Investidores da Petrobras, Andrea Marques de Almeida.

Sede da Petrobras no Espírito Santo: estatal criou programa para apoiar fornecedores Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Petrobras, o processo terá dinâmica 100% digital. O fornecedor cadastrado no programa receberá um e-mail sempre que tiver faturas disponíveis para antecipação. O piloto foi iniciado na segunda quinzena de novembro e, desde a última segunda-feira (30), a ferramenta está aberta à todas as empresas fornecedoras.

As transações ocorrerão por meio de um leilão reverso, vencido pela instituição financeira que fizer o lance com a menor taxa de juros, o que vai resultar em taxas de desconto mais atrativas para os fornecedores. O valor mínimo das faturas a serem adiantadas será de R$ 1.000,00 e não há valor máximo, segundo a estatal. Empresas de qualquer porte podem aderir ao programa e não há qualquer limitação de nicho, apenas que sejam fornecedores diretos da Petrobras.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A Suzano, entre outras iniciativas, está dando treinamento para profissionais que vão atuar nova fábrica da empresa no Estado, em Cachoeiro de Itapemirim . Eles passarão por um total de quatro meses de qualificação, divididos entre capacitação no Senai de Cachoeiro, qualificação de mais 80 horas e aprendizado prático na unidade da empresa em Mucuri, no Sul da Bahia.

A gerente de Gente e Gestão da Suzano, Luiza Almeida Xavier, explica que todos os profissionais já estão sendo contratados com carteira assinado e recebendo salário. "Essa turma de 47 profissionais está fazendo o treinamento no Senai, que começou em 18 de outubro e durará dois meses. Ele é focado em iniciação e conversão de papel tissue", comenta.

Ainda de acordo com ela, um total de 89 profissionais serão contratados e passarão por esse tipo de treinamento. Até o momento, mais de 70 vagas já foram ocupadas, mas o processo ainda seletivo segue aberto. "O nosso foco é contratar profissionais de Cachoeiro de Itapemirim. Queremos uma equipe bem diversa com mulheres, negros, brancos, pessoas mais jovens e mais velhas".

Obras da fábrica de papel da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Suzano

A Suzano também lançou uma série de ações para ajudar as pequenas empresas que prestam serviços à companhia. Como mostrou a colunista de Economia A Gazeta, Beatriz Seixas , entre as iniciativas estavam antecipar o pagamento de serviços prestados por fornecedores e assumir os salários de trabalhadores de empresas terceirizadas que, a pedido da própria empresa, interromperam as atividades. No Espírito Santo, 80 negócios de pequeno porte e cerca de 200 trabalhadores foram incluídos no programa.

Outra iniciativa da gigante de celulose é a ampliação, em 20 anos, do prazo do contrato de comodato em que a empresa cede área para abrigar as instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em São Mateus. Atualmente a unidade funciona na área da multinacional e a extensão do prazo permitirá à instituição amplie os investimentos em projetos de capacitação profissional.

De acordo com o superintendente do Sesi-ES e diretor regional do Senai-ES, Mateus de Freitas, com a ampliação da estrutura no contrato de comodato, o objetivo é fazer investimentos substanciais e oferecer novas modalidades de educação, como cursos técnicos.

Nosso objetivo é manter a qualidade do serviço prestado na região e ampliar a área de atuação, a fim de suprir a demanda iminente do segmento industrial, beneficiando a população dos municípios da região, cuja população estimada ultrapassa 455 mil habitantes, aponta.

A unidade é referência para as comunidades e empresas que buscam consultorias, especializações e qualidade do ensino, pois fomenta a geração de emprego e renda e possibilita a inserção de profissionais no mercado de trabalho.

A Região Norte do Estado abriga hoje cerca de 10 mil empresas e que conta com uma carteira de investimentos projetados superior a R$ 5 bilhões até 2023, com cerca de 70 projetos, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). A presença do Senai na região é importante para qualificar a mão de obra que poderá atuar nesses empreendimentos.

CAPACITAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DE FORNECEDORES

Um dos focos do programa, batizado de Força Local, é preparar empresas parceiras para fornecerem produtos e serviços para outros segmentos, além do minerário, de forma a ter independência da Samarco. Serão realizados workshops, palestras, seminários e rodadas de negócios com empresas nesse sentido. Além disso, o programa também oferecerá capacitação de mão de obra local.