Samarco lança programa para contratar fornecedores locais no Sul do ES

Unidade da Samarco em Ubu, Anchieta: uma pelotizadora será religada em dezembro Crédito: Jefferson Rocio

Guarapari . Batizado de "Força Local", o programa terá atividades como workshops, palestras, seminários e rodadas de negócios e terá foco em empresas localizadas na Área de Influência Direta (AID) da planta da Samarco em Ubu, ou seja, Anchieta, Piúma

O primeiro workshop, no dia 12 de novembro, será virtual e vai explicar como se cadastrar como possível fornecedor da Samarco. Além dessa temática, os futuros treinamentos vão ensinar sobre o processo de compras da empresa, análise econômico/financeira, regularidade social, licenciamento ambiental, saúde e segurança do trabalho, dentre outros.

As inscrições para esse primeiro workshop serão gratuitas e não haverá limite de vagas, sendo necessário apenas procurar as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Anchieta e de Guarapari, a Associação Comercial de Piúma (Ascopi) ou a Agência de Desenvolvimento da Região da Costa e da Imigração (Adeturci) para se inscrever.

De acordo com a gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela, o objetivo é fomentar o desenvolvimento nesses municípios. O Força Local será uma oportunidade para estimular o desenvolvimento local, de alcançarmos novos fornecedores em nossa área de influência direta, mas, principalmente, será uma iniciativa para que o empresário local esteja cada vez mais preparado para atender possíveis demandas da Samarco e de outras empresas por serviços, materiais, equipamentos e insumos, afirmou.

Em 2021, o programa prevê a realização de duas rodadas de negócios, em parcerias com as entidades de classe, sendo uma virtual no primeiro semestre, e uma presencial no segundo semestre. As rodadas de negócios possibilitarão conectar compradores e fornecedores, e, segundo a mineradora, são excelentes oportunidades comerciais.

Além disso, o programa também oferecerá capacitação de mão de obra local, além de realizar reuniões periódicas junto às entidades parceiras.

RETOMADA DAS OPERAÇÕES

A Samarco vai voltar com suas operações até o final do ano com 26% de sua capacidade produtiva. A empresa estabeleceu um plano de retorno gradual das atividades, sendo que a retomada completa só deve acontecer em 2030