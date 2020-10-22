Samarco lança programa para contratar fornecedores locais no Sul do ES

Com previsão de retomada operacional mantida para dezembro, a Samarco lançou nesta quinta-feira (22) um programa para contratar empresas que possam ser fornecedoras de produtos e serviços para a unidade da mineradora em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Essas empresas serão monitoradas e vão receber treinamentos de qualificação e capacitação.
O primeiro workshop, no dia 12 de novembro, será virtual e vai explicar como se cadastrar como possível fornecedor da Samarco. Além dessa temática, os futuros treinamentos vão ensinar sobre o processo de compras da empresa, análise econômico/financeira, regularidade social, licenciamento ambiental, saúde e segurança do trabalho, dentre outros.
As inscrições para esse primeiro workshop serão gratuitas e não haverá limite de vagas, sendo necessário apenas procurar as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Anchieta e de Guarapari, a Associação Comercial de Piúma (Ascopi) ou a Agência de Desenvolvimento da Região da Costa e da Imigração (Adeturci) para se inscrever.
De acordo com a gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela, o objetivo é fomentar o desenvolvimento nesses municípios. O Força Local será uma oportunidade para estimular o desenvolvimento local, de alcançarmos novos fornecedores em nossa área de influência direta, mas, principalmente, será uma iniciativa para que o empresário local esteja cada vez mais preparado para atender possíveis demandas da Samarco e de outras empresas por serviços, materiais, equipamentos e insumos, afirmou.
Em 2021, o programa prevê a realização de duas rodadas de negócios, em parcerias com as entidades de classe, sendo uma virtual no primeiro semestre, e uma presencial no segundo semestre. As rodadas de negócios possibilitarão conectar compradores e fornecedores, e, segundo a mineradora, são excelentes oportunidades comerciais.
Além disso, o programa também oferecerá capacitação de mão de obra local, além de realizar reuniões periódicas junto às entidades parceiras.
RETOMADA DAS OPERAÇÕES
A Samarco vai voltar com suas operações até o final do ano com 26% de sua capacidade produtiva. A empresa estabeleceu um plano de retorno gradual das atividades, sendo que a retomada completa só deve acontecer em 2030.
A mineradora afirma que já possui todas as licenças ambientais necessárias para a retomada das operações, mas optou por retornar somente após concluir a implantação da planta de filtragem de rejeitos, o que será feito até dezembro. A partir disso serão religados o concentrador do Complexo de Germano, em Minas Gerais, e uma das usinas de pelotização em Ubu.