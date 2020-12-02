5 sites e aplicativos para fazer o amigo secreto de forma online

A primeira dica é o site(nome beeeem sugestivo), ele é completo, bem simples de usar e qualquer um pode fazer seu sorteio por lá. Basta fazer um cadastro rápido e em seguida, criar o seu grupo da brincadeira, para isso, você só vai precisar do nome e do e-mail de quem vai participar. Depois do grupo feito, é hora de definir data e hora do sorteio. No momento marcado, cada um recebe uma chamada via e-mail para saber quem tirou.