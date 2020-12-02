5 sites e aplicativos para fazer o amigo secreto de forma online

O fim do ano chegou e, com ele, as comemorações no trabalho, entre familiares e amigos e, claro, o tradicional amigo secreto tem seu lugar na maioria delas. Muita gente não vai abrir mão da brincadeira, mas assim como as festas deste ano vão precisar passar por adaptações por conta da pandemia, o famoso amigo oculto também vai sofrer algumas alterações.
Por isso, separamos opções online e gratuitas para fazer o sorteio, uma forma divertida de manter a tradição e trocar presentes sem sair de casa.
1. Amigo Secreto
A primeira dica é o site Amigo Secreto (nome beeeem sugestivo), ele é completo, bem simples de usar e qualquer um pode fazer seu sorteio por lá. Basta fazer um cadastro rápido e em seguida, criar o seu grupo da brincadeira, para isso, você só vai precisar do nome e do e-mail de quem vai participar. Depois do grupo feito, é hora de definir data e hora do sorteio. No momento marcado, cada um recebe uma chamada via e-mail para saber quem tirou.
A plataforma ainda permite estipular o valor do presente e cada um dos participantes pode criar sua lista de desejos com base no valor estipulado.
2. Sorteio Go
No site Sorteio Go, não é necessário fazer cadastro, é só inserir nome e e-mail dos participantes e cada um receberá o nome do seu parceiro no jogo. Simples assim, porém, a plataforma se encarrega apenas pelo sorteio, logo, o organizador fica responsável por compartilhar questões como valores e opções de presente entre os participantes.
3. Gifwe
O Gifwe se apresenta como o ideal para quem vai brincar em família. No site, o organizador cria sua conta e pode convidar participantes o para o grupo do amigo secreto. O principal diferencial da plataforma é a possibilidade de incluir dependentes - que podem ser crianças, idosos ou até um bichinho de estimação. Cada participante cadastrado é livre para incluir seu dependente no sorteio e fica responsável por cuidar de tudo para ele(s) durante a brincadeira.
4. Papelzinho
O aplicativo Papelzinho está disponível apenas para Android e iOS e, claro, o nome faz referência ao método tradicional de realizar a brincadeira. Ele também faz o sorteio entre grupos com mais de três pessoas a partir do endereço de e-mail de quem participa da brincadeira. A vantagem do app é que por lá é possível criar mais de um grupo e administrar o o amigo oculto do trabalho, família, amigos de infância todos ao mesmo tempo.
5. Amigo secreto App
Já para quem utiliza o sistema iOS, a opção é o Amigo secreto App que funciona basicamente da mesma forma que o Amigo Secreto Inteligente: faz o sorteio e envia aos participantes um e-mail com o nome do seu par. A vantagem deste é que é possível adicionar a data, local e hora da confraternização da troca de presentes, além do preço.
Agora é só organizar seu amigo secreto e manter a tradição viva. Caso a troca de presentes seja presencial, lembre-se de fazê-la com todos os cuidados necessários neste momento. Boa diversão!