Aprenda a fazer panetone e chocotone recheado para o fim de ano

São duas opções de recheio, uma para quem não abre mão das frutas cristalizadas e outra para quem prefere chocolate.

Seja para se deliciar ou para presentear alguém, o panetone sempre aparece nessa época do ano e é difícil encontrar quem resista. A novidade é que dá pra fazer em casa e tornar a receita ainda mais especial. Que tal envolver a família toda na produção?