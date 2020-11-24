Aprenda a fazer panetone e chocotone recheado para o fim de ano

Seja para se deliciar ou para presentear alguém, o panetone sempre aparece nessa época do ano e é difícil encontrar quem resista. A novidade é que dá pra fazer em casa e tornar a receita ainda mais especial. Que tal envolver a família toda na produção?
Alessandra Sales, especialista em pães caseiros da "Feitos de Trigo", compartilhou sua receita e explicou tudinho pra você fazer seu panetone do seu jeito. E para quem não curte muito as frutas cristalizadas, Alessandra entregou o segredo de um chocotone recheado de dar água na boca.
Confira todas as dicas no vídeo abaixo e não deixe de testar a receita aí na sua casa: