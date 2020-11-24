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Como Faz

Aprenda a fazer panetone e chocotone recheado para o fim de ano

Confira a receita completa  e saiba como fazer as delícias tradicionais das mesas de fim de ano. Veja o passo a passo em vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 06:01

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 06:01

Chocotone
São duas opções de recheio, uma para quem não abre mão das frutas cristalizadas e outra para quem prefere chocolate. Crédito: Shutterstock
Seja para se deliciar ou para presentear alguém, o panetone sempre aparece nessa época do ano e é difícil encontrar quem resista. A novidade é que dá pra fazer em casa e tornar a receita ainda mais especial. Que tal envolver a família toda na produção?
Alessandra Sales, especialista em pães caseiros da "Feitos de Trigo", compartilhou sua receita e explicou tudinho pra você fazer seu panetone do seu jeito. E para quem não curte muito as frutas cristalizadas, Alessandra entregou o segredo de um chocotone recheado de dar água na boca.
Confira todas as dicas no vídeo abaixo e não deixe de testar a receita aí na sua casa:

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