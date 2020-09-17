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Babka: chef ensina como fazer o tradicional pão trançado de chocolate

Quem gosta de pão recheado? No quadro 'Como faz?' o chef Thiago Correia ensina a fazer uma tradicional Babka de chocolate

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 16:09
Babka de chocolate
Babka de chocolate: receita ideal para o café da manhã, ou para o lanche da tarde Crédito: Thiago Correia
Que tal fazer um pão que envolve chocolate e a garantia de que os amigos e os familiares irão se surpreender com os seus dotes culinários? No quadro "Como Faz?" de hoje, o chef Thiago Correia ensina a fazer uma tradicional  Babka de chocolate. Babka é um pão doce trançado que se originou nas comunidades judaicas da Comunidade polonesa-lituana. 
Thiago Correa
O chef Thiago Correia ensina a fazer uma Babka de chocolate Crédito: Divulgação
Separe a farinha de trigo, ovos, açúcar, leite, manteiga, fermento, sal, açúcar mascavo, canela e chocolate. Agora, é só assistir o vídeo e preparar a sua babka em casa para o café da manhã ou para o lanche da tarde. 

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