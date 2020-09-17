Babka: chef ensina como fazer o tradicional pão trançado de chocolate

Que tal fazer um pão que envolve chocolate e a garantia de que os amigos e os familiares irão se surpreender com os seus dotes culinários? No quadro "Como Faz?" de hoje, o chef Thiago Correia ensina a fazer uma tradicional Babka de chocolate. Babka é um pão doce trançado que se originou nas comunidades judaicas da Comunidade polonesa-lituana.