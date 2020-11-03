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Como Faz

Superfácil: saiba como fazer doce de leite caseiro

Para fazer a receita em casa, você precisa apenas de leite condensado, água e panela de pressão; Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:47

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:47

Doce de leite
Você pode escolher se quer o doce para comer de colher ou se vai apostar em uma textura mais firme. Crédito: Shutterstock
Pouca gente resiste a um docinho de leite não é mesmo? A novidade é que dá pra fazer em casa e você pode escolher a textura do seu doce. A confeiteira Jô Braga ensinou o passo a passo superfácil. Você precisa apenas de uma lata de leite condensado, água e panela de pressão.
A receita deve ser realizada apenas com a embalagem em lata e é preciso ficar atento ao tempo de cozimento para chegar ao ponto que você deseja. 
Doce de leite caseiro; como faz
Estas são as três texturas possíveis do doce de leite caseiro. Crédito: Reprodução Instagram
O primeiro ponto é o de doce de leite em ponto de colher, o segundo é de um caramelo forte. E, para ponto de corte, cozinhe por mais tempo.
Confira o passo a passo completo no vídeo abaixo para não perder nenhuma dica:

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