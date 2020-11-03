Superfácil: saiba como fazer doce de leite caseiro

Você pode escolher se quer o doce para comer de colher ou se vai apostar em uma textura mais firme. Crédito: Shutterstock

ensinou o passo a passo superfácil. Você precisa apenas de uma lata de leite condensado, água e panela de pressão. Pouca gente resiste a um docinho de leite não é mesmo? A novidade é que dá pra fazer em casa e você pode escolher a textura do seu doce. A confeiteira Jô Braga ensinou o passo a passo superfácil. Você precisa apenas de uma lata de leite condensado, água e panela de pressão.

A receita deve ser realizada apenas com a embalagem em lata e é preciso ficar atento ao tempo de cozimento para chegar ao ponto que você deseja.

Estas são as três texturas possíveis do doce de leite caseiro. Crédito: Reprodução Instagram

O primeiro ponto é o de doce de leite em ponto de colher, o segundo é de um caramelo forte. E, para ponto de corte, cozinhe por mais tempo.

Confira o passo a passo completo no vídeo abaixo para não perder nenhuma dica: