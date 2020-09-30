Dia do Churrasqueiro: aprenda a fazer uma picanha com manteiga de ervas na Airfryer

Para agradar os amantes de carne no Dia do Churrasqueiro, comemorado hoje, e homenagear os profissionais que ficam entre os espetos e o carvão, o fundador do delivery de churrasco GrillBox, Kaique Salles, ensina a preparar uma picanha selada na manteiga de ervas e assada na Airfryer. A receita é rápida, saborosa e fácil de ser reproduzida em casa pelos cozinheiros amadores. Quer saber como faz? Veja o passo a passo no vídeo.
São necessários apenas cinco ingredientes: picanha, tomilho, alecrim, alho e manteiga, além de sal a gosto. Primeiro, Kaique liga a Airfryer para aquecer e coloca três dentes de alho enrolados em um papel alumínio lá dentro. Na sequência, ele corta os temperos verdes bem picadinhos. Depois, amassa o alho, e adiciona na manteiga. Mistura tudo até formar uma pasta.
Todo mundo consegue preparar. A dica valiosa é forrar a Airfryer com papel alumínio para não perder a suculência da carne, afirma o empresário Kaique Salles, que ganhou prática e conhecimento empiricamente. Nos encontros de família, ele era o responsável por comprar e preparar as carnes. Ao fazer isso, percebeu que poderia facilitar o trabalho das outras pessoas e começou a montar e entregar box personalizadas, além de oferecer serviço de churrasqueiro.