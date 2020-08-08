Empresas decidem manter até metade dos empregados em home office no ES

Empresas adotam home office de maneira permanente Crédito: Pixabay

Com a pandemia do novo coronavírus e as regras de isolamento social, muitas empresas foram obrigadas a adotar o home office como uma forma de evitar a proliferação da doença. As equipes tiveram que improvisar e suas casas foram transformadas em escritórios. A prática deu tão certo que muitas companhias repensaram seus modelos corporativos e já decidiram manter o teletrabalho em alguns setores.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), um total de 138 mil trabalhadores no Espírito Santo estavam trabalhando em casa no mês de junho, uma alta de 2% em relação a maio, quando 135 mil pessoas estavam atuando nessa modalidade.

Até mesmo empresas públicas estudam deixar boa parte dos funcionários permanentemente em home office. É o caso da Petrobras , que desde março mandou para casa em torno de 90% de seus 21 mil funcionários da área administrativa para exercer o trabalho remoto.

A petrolífera está realizando estudos para a definição de um modelo permanente de teletrabalho para seus empregados do setor administrativo. O modelo ainda está sendo elaborado pela companhia, mas o objetivo é oferecer ao empregado a opção de atuar remotamente até três dias por semana, mediante análise gerencial, conforme informou a empresa em nota.

Segundo a Petrobras, a colocação dos empregados no trabalho remoto será voluntária, e a companhia prevê a adesão de cerca de 50% dos trabalhadores à iniciativa. O teletrabalho foi prorrogado pela estatal preventivamente até 31 de dezembro de 2020 para os empregados que hoje estão atuando nesta modalidade, como forma de proteger a vida e a saúde de seus funcionários.

No entanto, a companhia destacou que determinadas atividades, por necessidades inadiáveis, podem voltar ao trabalho presencial antes do final do ano. A data poderá ser alterada em função de uma possível mudança de cenário da pandemia e dos locais em que a Petrobras atua.

No Espírito Santo , o Banestes, Cesan e o Bandes avaliam a manutenção do home office em alguns setores. Para isso, estão sendo feitos estudos para definir as regras necessárias para adoção da medida.

No governo federal, o Ministério da Economia anunciou em 31 de julho que vai expandir o teletrabalho de servidores públicos federais mesmo após a pandemia. A Instrução Normativa foi publicada no Diário Oficial da União estabelecendo que órgãos do Poder Executivo poderão continuar dando a opção aos servidores de continuar trabalhando em casa. Segundo o governo, não haverá prejuízos para o atendimento ao público.

A regra valerá para os funcionário que não estão na linha de frente do atendimento ao público. Quem aderir ao teletrabalho, em regime parcial ou integral, terá que assinar e cumprir um plano de trabalho. O home office passa a valer a partir de setembro. As despesas como internet e energia elétrica serão de responsabilidade do participante. De acordo com a Secretaria Nacional de Desempenho pessoal da pasta, 360 mil servidores estão em trabalho remoto atualmente.

De acordo com levantamento feito pelo Globo, o governo federal calcula ter economizado R$ 466,4 milhões entre abril e junho com a transferência de mais da metade dos servidores para o home office. A medida poderá ser estendida mesmo após a pandemia, de acordo com a decisão de cada instituição federal.

INICIATIVA PRIVADA

Na iniciativa privada, a Suzano , empresa de celulose com fábrica em Aracruz, informou que o retorno dos colaboradores que estão atuando em home office será gradual, começando em agosto e ganhando mais intensidade em outubro. Porém, a companhia deve manter ainda assim 40% do quadro administrativo em home office.

A gerente de Gente e Gestão da Suzano, Marisa Miranda, explicou que foram estabelecidas restrições para a volta antecipada de determinados grupos, mas caberá a cada colaborador identificar o momento no qual se sentirá mais seguro e confortável para retornar ao ambiente de trabalho.

Incentivaremos a prática do home office por entender que esta será uma ferramenta fundamental também para uma melhor qualidade de vida. Aqui na Suzano será incentivada a prática, pelo menos, duas vezes por semana para aquelas atividades compatíveis com o home office, afirmou.

Desde o início da pandemia, a empresa disse ter adotado um rigoroso protocolo visando a proteger a saúde e a segurança dos colaboradores, incluindo medidas como: higiene e limpeza redobrada, maior espaçamento físico em locais de trabalho e transporte, adoção do uso obrigatório de máscaras, afastamento de colaboradores do grupo de risco, além do home office e outras iniciativas.

São ações que têm sido muito eficientes para proteger funcionários e parceiros durante a pandemia", avaliou a gerente.

Adotar o home office já estava sendo discutido pela Timenow, empresa que gerencia projetos na área de construção civil, desde janeiro deste ano, mas a chegada do coronavírus acelerou a implantação do modelo de trabalho.

A gerente de pessoas e cultura da empresa, Pollyanna Kalinka Gomes Rocha Vilanova, explicou que a ideia é manter 75% dos colaboradores, que já estão em casa por conta da pandemia, em home office ou em flex office, ou seja, trabalho presencial em dias alternados durante a semana.

Vamos olhar os contratos que permitem esse modelo de atividade. Hoje em dia, as pessoas procuram qualidade de vida e, porque não, trabalhar em casa e evitar pegar trânsito todos os dias para ir até a empresa. Todos os colaboradores e a companhia aprenderam muito durante esses meses de atividade remota. Elaboramos uma série de medidas para que esse processo tivesse o menor impacto possível entre os funcionários, destacou.

Pollyanna comentou que a Timenow realizou uma pesquisa entre os colaboradores para obter dados sobre a prática de home office, o que mais eles sentiram falta, como passaram pela pandemia, o que foi mais positivo durante esse período, entre outros pontos.

A melhor forma de definir o modelo de trabalho é realizar uma prática de construção conjunta entre todas as equipes. Para isso, a comunicação é essencial, bem como escutar o time para, assim, adequar o melhor modelo e desenvolver uma estrutura que for boa para todos", afirmou.

A percepção da diretora executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Alessandra Zanotti, é de que qualquer empresa pode adotar o home office. Segundo ela, a prática tem mais a ver com as atividades do que com o porte da empresa.

Antes da pandemia, poucas haviam aderido a essa prática de teletrabalho. Quando falamos de indústria, sabemos que o operacional precisa ser uma atividade presencial, mas provavelmente a área administrativa pode se adequar a esse sistema. Várias empresas relataram que perceberam que a produtividade das pessoas se manteve durante o isolamento social. O importante é que cada companhia avalie o seu cenário para implantar o que for mais adequado a ela, comentou.

Alessandra destacou que o home office impactou os modelos de liderança e a gestão das empresas. Muitos líderes tiveram que se adaptar em não ter o profissional todos os dias na empresa. Neste sentido, a comunicação nunca foi tão essencial. Já para o trabalhador, o maior aprendizado foi entender a necessidade de gerir a agenda, de estar motivado e de aprender todos os dias, alertou.

Na opinião da diretora da Rhopen, Jaciara Pinheiro, antes de adotar o teletrabalho, a empresa precisa ter a concordância do funcionário e mudar os contratos de trabalho.

Nem todas as pessoas estão disponíveis para trabalhar em casa, pois são necessárias algumas adaptações. A estrutura da casa do funcionário está adequada? A família dele concorda? É importante observar até que ponto o trabalhador vai querer permanecer trabalhando em casa depois que tudo voltar ao novo normal, comentou.

A Rhopen vai manter um modelo flexível de trabalho, com dias presenciais e remotos durante a semana.

A diretora da Selecta, Vânia Goulart, afirma que também vai manter o home office na empresa após o término da pandemia. Para ela, esse momento foi de grande transformação para todas as companhias, pois as equipes produziram melhor com mais qualidade de vida.

O modelo confirmou a boa iniciativa, com menor custo. Entretanto, sabemos que ele precisa ser ajustado, porque as pessoas passaram a reclamar que trabalham muito mais do que no escritório. Será necessário um alinhamento com a definição de metas, fazer uma gestão mais participativa e entender quais são as necessidades do trabalhador, destacou.

O QUE DIZ A LEI

Apesar de previsto na Lei da Reforma Trabalhista, de 2017 (Lei nº 13.467), foi a partir da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2.020, editada pelo presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, que o teletrabalho passou a ser utilizado por vários segmentos.

O especialista em assessoria jurídica do escritório Genelhu Advogados, Márcio DellSanto, esclarece que implantar ou manter o regime de trabalho em home office depende da concordância do empregado.

138 mil trabalhadores É o total de pessoas que trabalharam em home office no ES em junho, de acordo com dados do IBGE

O trabalhador tem o direito de receber da organização os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, como computador e acesso à internet. Como, pelas disposições da CLT, a adoção do teletrabalho depende da anuência do empregado, ele pode se recusar à sua implementação ou mesmo manutenção, já que expirou o prazo de vigência da MP 927/2020, comentou.

No caso de recusa, a empresa poderá optar pela rescisão do contrato de trabalho, pagando todos os direitos ao empregado, como explica o advogado.

Acredito que, na prática, somente após a cessação do estado de calamidade pública será possível perceber se, de fato, o teletrabalho passará a ser adotado em larga escala. O tempo será crucial para evidenciar as vantagens e desvantagens, para cada um dos lados envolvidos: empregado e empregador, comentou.

CONFIRA ALGUMAS EMPRESAS QUE VÃO MANTER O HOME OFFICE

EDP

Torres de energia elétrica Crédito: Pixabay

Os colaboradores do setor administrativo da concessionária de energia EDP estão em home office desde o início da pandemia da Covid-19. A medida foi adotada logo que se iniciou a transmissão comunitária do vírus. Os protocolos de segurança foram definidos antes mesmo da pandemia chegar ao Brasil.

Nossa principal prioridade foi proteger os colaboradores e suas famílias. A companhia realizou uma pesquisa e apontou que mais de 80% das pessoas valorizam o teletrabalho e mais de 90% acreditam que a produtividade se manteve igual. Estamos considerando tudo isso para um eventual retorno às atividades presenciais. É uma oportunidade de remodelar as formas de trabalho quanto às rotinas, formato e tipo de escritórios e diversos outros fatores, disse o gestor de excelência ao cliente da EDP, Vilmar Abreu.

Ele informou que a concessionária deve permanecer com o home office até que se tenha melhores condições para o retorno presencial ao trabalho. Já temos todo o protocolo de retorno estabelecido, mas faremos de maneira gradual e baseada nas normas sanitárias, ressaltou.

PETROBRAS

Funcionários de setores administrativo da Petrobras devem permanecer em casa Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras realiza estudos para a definição de um modelo permanente de teletrabalho para seus empregados do setor administrativo. De acordo com informações da estatal, as condições ainda estão sendo elaboradas, mas o objetivo é oferecer ao empregado a opção de atuar remotamente até três dias por semana, mediante análise gerencial. A expectativa da petroleira é de que a adesão dos empregados ao trabalho remoto será voluntária, e a companhia prevê a adesão de cerca de 50% dos trabalhadores à iniciativa.

Em nota, a empresa informou que prorrogou preventivamente o teletrabalho até 31 de dezembro de 2020 para os empregados que hoje estão atuando nesta modalidade, como forma de proteger a vida e a saúde de seus funcionários. Determinadas atividades, por necessidades inadiáveis, podem voltar ao trabalho presencial antes do final do ano. Essa data também poderá ser alterada em função de uma possível mudança de cenário da pandemia e dos locais em que a Petrobras atua, diz a nota da empresa.

BANDES

Bandes estuda manter funcionários em casa Crédito: Freepik

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) deve manter o trabalho em home office de maneira continuada para algumas funções, mesmo após a pandemia. De acordo com a instituição, a experiência com o trabalho remoto foi considerada positiva. O RH do banco já elabora uma política interna para operacionar o teletrabalho de maneira permanente.

CESAN

Estação de tratamento de água da Cesan em Vila Velha Crédito: Divulgação

Na Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), o trabalho remoto será mantido enquanto o decreto de calamidade pública estiver vigente. A companhia informou que, apesar de a natureza da companhia ser operacional, realiza um estudo para avaliar a continuidade do trabalho a distância de algumas atividades administrativas pós-pandemia. Hoje, 26% dos empregados estão em home office, 34,5% em modelo híbrido e 39,5% em trabalho presencial de forma regular.

BANESTES

Agência do Banestes no bairro Itaparica, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está em fase final de estudo para implementar de forma permanente a modalidade de trabalho via home office para as áreas nas quais o modelo é aplicável, com exceção das equipes de rede de agências do banco. A decisão, de acordo com a instituição, leva em consideração a qualidade de vida e o bem-estar das equipes, que se mostraram favoráveis às mudanças.

ARCELORMITTAL

Vista aérea da planta siderúrgica da ArcelorMittal Tubarão, na Serra Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

A ArcelorMittal informou que, por enquanto, o home-office continua, sem alterações ou previsão de retorno das atividades presenciais.

SUZANO

Unidade da Suzano, em Aracruz Crédito: Divulgação / Suzano

O retorno dos colaboradores da Suzano que estão atuando em home office será gradual, começando em agosto e ganhando mais intensidade em outubro. A empresa estabeleceu restrições para a volta antecipada de determinados grupos, mas caberá a cada colaborador identificar o momento no qual se sentirá mais seguro e confortável para retornar ao ambiente de trabalho.

A Suzano informou que vai incentivar a prática do home office por entender esta será uma ferramenta fundamental também de qualidade de vida. A companhia ainda quer incentivar a prática, pelo menos, duas vezes por semana para aquelas atividades compatíveis com o trabalho remoto. A ideia é ter até 40% do quadro administrativo em regime de home office.

ARGALIT

Argalit vai manter trabalhadores em casa após a pandemia Crédito: Divulgação/Argalit

Na Argalit, que tem a sede da indústria em Viana, alguns setores vão permanecer com o trabalho em home office, principalmente para os profissionais que têm filhos pequenos e que ainda não voltaram a ter aulas presenciais. O analista de estratégia e pessoas da empresa, Marcel Vieira, explicou que o trabalho em casa para essas pessoas será nos setores fiscal, comercial, financeiro e administrativo.

Percebemos a necessidade de sermos flexíveis para quem precisa estar mais tempo em casa. Além disso, manteremos em trabalho remoto quem faz parte do grupo de risco. Durante o período de isolamento, desenvolvemos diversos projetos internos para fazer o acompanhamo dos colaboradores, se eles estavam se sentindo bem, se contraiu ou não a doença, além de enviarmos cadeiras para que eles ficassem ainda mais confortáveis. Também elaboramos um manual de boas práticas de home office, enumerou.

Para aqueles que vão retornar ao trabalho, haverá demarcação de distanciamento das cadeiras, entrega de álcool, medição de temperaturas, entre outras ações. Mantemos o vínculo entre líderes e liderados. Durante o home office não houve queda na produtividade, pelo contrário, houve até superação das metas estabelecidas, resumiu.

LOGA INTERNET

Operadora de internet retoma atividades de forma gradual Crédito: Pixabay

A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica que aderiu à modalidade home office durante a pandemia com cerca de 60 dos seus 320 empregados, esta semana começou a receber novamente alguns deles para o trabalho presencial em sua sede em Vila Velha.

Retornaram os colaboradores que demonstraram preferência por trabalhar na empresa, que já tiveram a Covid-19 e a área comercial. Mesmo assim, eles seguem um protocolo de segurança, que determina o uso de máscaras, higienização com álcool 70% em gel e alternância de horários de almoço. Também tem sido realizada a sanitização semanal de todos os ambientes.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos (RH), Célia Helena Rodrigues de Mendonça, em pesquisa interna, a maioria dos colaboradores disseram preferir o trabalho presencial na sede da empresa.

Ela destacou que a experiência vivida do home office possibilitou que a modalidade possa a ser aceita na empresa, conforme decisão do gestor imediato de cada área, levando em conta também o perfil e as preferências do profissional.

Alguns poderão trabalhar em home office de maneira mais rotineira e outros de forma híbrida, com atuação presencial e à distância. Cada setor determinará o que funciona melhor para a empresa e para o empregado, explica. Célia conclui que este novo momento fez a empresa e os colaboradores enxergarem novas responsabilidades, formas e meios de produzir com qualidade.

TIMENOW

Timenow já planejava implantar home office Crédito: Divulgação/timenow

A Timenow, que gerencia projetos na área da construção civil, já planejava implantar o home office antes mesmo do novo coronavírus. Cerca de 75% dos colaboradores devem permanecer em trabalho remoto ou em modelo híbrido, chamado de flex office, com dois dias na semana presencial e outros três em casa.

OUTRAS EMPRESAS DE FORA

GOOGLE

O Google vai manter seus funcionários trabalhando em regime de home office até pelo menos julho de 2021. A empresa é a primeira grande companhia americana a formalizar um cronograma tão extenso diante da pandemia da Covid-19. A iniciativa afeta quase todos os cerca de 200 mil empregados contratados em tempo integral.

XP INVESTIMENTOS

Mulher trabalhando em casa Crédito: Pixabay

A XP anunciou que manterá todos os seus 2.700 funcionários diretos em home office até o final do ano. Os funcionários da empresa operam em trabalho remoto desde março, quando começou a pandemia. Além disso, a companhia também informou que estuda implementar o home office de maneira permanente.

TWITTER

Twitter Crédito: Divulgação

Em um e-mail enviado aos funcionários, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que os colaboradores poderão permanecer trabalhando de casa quando as medidas de isolamento social adotadas por conta do novo coronavírus forem encerradas, com exceção dos trabalhos de manutenção e que requerem presença física.

FACEBOOK

Facebook Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Mark Zuckerberg anunciou que alguns funcionários do Facebook poderão continuar trabalhando via home office permanentemente, mesmo após terminar o período de isolamento social. A ideia do executivo é expandir o trabalho remoto agressivamente dentro da empresa. Cerca da metade dos empregados poderão trabalhar direto de casa pelos próximos 5 anos.

NUBANK

Nubank vai manter funcionários trabalhando em casa Crédito: Divulgação/Nubank