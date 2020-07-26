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Carreira

Como se comportar em uma entrevista de emprego on-line

É importante estar bem vestido? Treinar o que vai falar antes da entrevista pode ajudar o candidato? Ter uma boa conexão de internet e se preocupar com o ambiente em que a entrevista será realizada é uma das dicas de especialista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 09:01

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 09:01

profissional que procura emprego
Vestir-se como na entrevista presencial é uma das dicas. Crédito: Pixabay
Durante muito tempo lemos orientações sobre como se comportar em entrevista de emprego em várias revistas e sites de carreira. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Porém, no novo normal, tudo mudou, inclusive os processos seletivos de muitas empresas, que agora acontecem de forma on-line. Mas apesar da praticidade e da dinâmica desse novo formato, ainda é preciso estar atento a algumas regrinhas que podem te ajudar a causar uma ótima impressão, mesmo através das telas.
Muitos acham que é a mesma coisa, mas não é. O mais importante é entender primeiro que, independente do formato, o empregador quer saber quem você é, o que você fez e o que pode fazer por ele, explica Gisélia Freitas, psicóloga e especialista em Pessoas e Carreiras.
Em caso de videochamadas, segundo a profissional, um dos fatores mais relevantes é você entender e dominar as ferramentas tecnológicas. Se você não souber utilizar as ferramentas, pode prejudicar todo o processo. Faça um checklist de tudo o que você precisa verificar antes da entrevista. Por exemplo, certifique-se de que a internet é estável, de que a câmera permita uma boa visualização, de que a iluminação é boa e de que o áudio é de qualidade, aconselha Gisélia.
Depois de conferir todos os aspectos técnicos, é hora de acertar os detalhes do ambiente que você irá realizar a entrevista. Escolher um local tranquilo e silencioso é uma das orientações da especialista. Tome cuidado também com excesso de informações, pois muita poluição visual pode desviar o foco do empregador. Certifique-se também de que a sua família esteja ciente de que naquele momento você está em uma entrevista, para que não haja interrupções. Porque, por mais que isso seja aceito, pode causar a perda da sua concentração, complementa.
Gisélia Freitas, profissional de Carreiras
A profissional de carreiras Gisélia Feitas alerta para a importância de se preparar para o momento da entrevista. Crédito: Aquivo Pessoal

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Seja objetivo, mas não seja frio

Já no quesito prático de preparação para a entrevista, é preciso estudar sobre a empresa e preparar previamente o que irá falar. Em processos online, as pessoas gostam de respostas objetivas. Diferente do presencial, onde é comum estender os assuntos, porque o contato pessoal incentiva esse comportamento, na videochamada, você precisa investir em algo mais efetivo.
A dica  é ser mais objetivo, falar exatamente as suas qualificações, treinar um discurso mais prático, mas não deixar de passar carisma naquele contato. Seja simpático, olhe diretamente pra câmera, simulando que você está olhando realmente pra pessoa. Tente quebrar o gelo no início, conversar. Tente entender melhor sobre a cultura da empresa, fale coisas pessoais sobre você pra que haja um processo de humanização. Tudo isso faz diferença, acrescenta a especialista.

O que você não deve fazer

Jamais vá pra chamada da entrevista exatamente da forma como você fica em casa, alerta Gisélia. A proffisonal explica que é importante que você esteja bem vestido, com o cabelo penteado, não use roupas ou acessórios muito chamativos para que a pessoa não perca a concentração na sua fala. Vista-se de acordo com o que se espera do cargo, conforme a importância dele, complementa.
Como entrevistadora, já fiz várias seletivas online por ter contato com candidatos de outros estados. Então sei que chama muita atenção perceber que a pessoa se preparou, mostra profissionalismo, interesse na vaga, responsabilidade... Motra que ela se empenhou e não se apresentou de qualquer jeito, comenta Gisélia sobre a importância de se atentar aos detalhes.

Revisando as dicas

  • Esteja preparado;
  • Faça um checklist do que falar e fazer durante a entrevista;
  • Vista-se como se estivesse indo para uma entrevista presencial;
  • Estude sobre a empresa;
  • Humanize o processo, demonstre carisma.

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