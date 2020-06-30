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Cenário da pandemia

Petrobras prorroga teletrabalho até 31 de dezembro

A data de retorno dependerá também das condições de saúde e exigências sanitárias dos locais onde a empresa atua

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 09:57
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
A Petrobras avalia manter o teletrabalho por até três dias na semana, mesmo após a pandemia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A direção da Petrobras decidiu manter o regime de teletrabalho para a equipe da área administrativa até o dia 31 de dezembro. Em comunicado, a empresa informa que continua monitorando os cenários da pandemia e que, se houver necessidade, algumas atividades presenciais poderão ser retomadas.
A data de retorno dependerá também das condições de saúde e exigências sanitárias dos locais onde a empresa atua.
"Nas áreas operacionais, a Petrobras segue com as medidas preventivas que têm reduzido o grau de exposição das pessoas que precisam manter o trabalho presencial para garantir a prestação de serviços essenciais à sociedade", informou a companhia, por meio de sua assessoria de imprensa.
Os empregados mantidos em regime de teletrabalho vão receber ajuda de custo de R$ 1 mil para a compra de equipamentos ergonômicos, como cadeira, suporte para notebook, teclado e mouse. A Petrobras avalia manter o teletrabalho por até três dias na semana, mesmo após a pandemia.
"O modelo permanente ainda está sendo elaborado e só terá início após a conclusão do presente modelo transitório regido em função da pandemia", afirma no comunicado.

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