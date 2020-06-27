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Investigação

Grupo paga R$ 265 milhões à Petrobras em acordo de leniência na Lava Jato

Valor é referente à segunda parcela dos R$ 819 milhões que Technip Brasil e Flexibras deverão arcar como reparação de danos, devolução de lucros e pagamento de multas previstas pelo MPF

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 16:38
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Petrobras recebeu R$ 265 milhões em restituições previstas em acordo de leniência firmado pelas empresas Technip Brasil e Flexibras com a Operação Lava Jato em 2019. O valor é referente à segunda parcela dos R$ 819 milhões que as empresas deverão arcar como reparação de danos, devolução de lucros e pagamento de multas previstas pelo Ministério Público Federal junto da Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU).
O acordo foi firmado no ano passado e se refere a investigações de pagamento de propinas a pessoas ligadas à Technip Brasil e à Flexibras. A proposta contou com atuação conjunta da CGU, AGU e MPF com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês).
O primeiro pagamento, de R$ 313 milhões, foi feito em julho do ano passado.
Além dos valores, as empresas deverão apresentar informações e provas relevantes sobre a participação de terceiros nos crimes investigados pela Lava Jato, além de criar métodos de compliance e combate à corrupção.
Levantamento da Lava Jato aponta que mais de R$ 4 bilhões já foram recuperados por meio de acordos de leniência, acordos de colaboração premiada, termos de ajustamento de conduta e renúncias voluntárias de réus e investigados na operação. A expectativa da Procuradoria é recuperar outros R$ 10 bilhões nos próximos anos.

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