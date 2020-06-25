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Operação Fiat Lux

Lava Jato procura 12 por desvios na Eletronuclear e mira no ex-ministro Rondeau

Agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 11:59

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 11:59

O ex-ministro Minas e Energia Silas Rondeau (MDB), do governo Lula (2005-2007)
O ex-ministro Minas e Energia Silas Rondeau (MDB), do governo Lula (2005-2007) Crédito: Tuca Vieira/Folhapress
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Fiat Lux, novo desdobramento da Lava Jato no Rio, que mira em responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na Eletronuclear. Entre os alvos da investigação está o ex-ministro Minas e Energia Silas Rondeau (MDB), do governo Lula (2005-2007).
Agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nos Estados do Rio de JaneiroSão Paulo e no Distrito Federal. No Rio, as atividades são realizadas na capital, em Niterói e em Petrópolis. As ordens foram expedidas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.
A corporação indicou ainda que a operação teve como base a colaboração premiada de dois lobistas ligados ao MDB, Jorge Luz e Bruno Luz, que foram presos em 2017 na Operação Blackout, 38ª fase da Lava Jato, por ordem do ex-juiz Sérgio Moro, à época na 13ª Vara Federal de Curitiba.

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Em depoimento prestado em 2017, Jorge Luz revelou ter intermediado R$ 11,5 milhões em propinas a parlamentares do MDB. No mesmo ano, apresentou à 13ª Vara federal de Curitiba uma planilha com nomes de supostos beneficiários de parte dos repasses que fez por meio do uso de offshores no exterior, identificando US$ 418 mil remetidos a Renan Calheiros (PMDB-AL), Jader Barbalho (PMDB-PA), Silas Rondeau, e Aníbal Gomes (PMDB-CE).
Segundo a PF, a Fiat Lux mira em pessoas que não foram abrangidas por operações deflagradas para investigar "envolvidos na organização criminosa que sitiou a Eletronuclear", entre elas a Radioatividade, a Irmandade e a Prypiat. Assim, a Fiat Lux tem como origem uma das primeiras fases da Lava Jato (16ª), a Descontaminação, que prendeu e condenou a 43 anos o almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear.

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