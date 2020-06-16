Lava Jato: Justiça condena três por propina em obra da sede da Petrobras em Vitória

Sede da Petrobras em Vitória fica na Reta da Penha, no bairro Barro Vermelho Crédito: Fábio Vicentini

A Justiça Federal condenou o ex-gerente da Petrobras , Celso Araripe DOliveira, o empresário Eduardo de Oliveira Freitas Filho e o executivo da Odebrecht Paulo Boghossian por integrarem um esquema de pagamento de propina, relacionada à construção da sede da estatal, em Vitória . Celso Araripe foi acusado pela força-tarefa Lava Jato de receber vantagens indevidas em um esquema que fraudou aditivos no contrato da construção da sede da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória. A decisão é do juiz federal Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, disponibilizada nesta terça-feira (16).

Araripe era o responsável pela obra de construção da sede administrativa da estatal na Capital do Espírito Santo, e atuou para favorecer o Consórcio OCCH no processo de licitação, aberto em janeiro de 2007, conforme apontou a decisão da Justiça. Para direcionar o contrato em favor do cartel, o ex-gerente teria acertado propinas com o líder do Consórcio OCCH, Paulo Sérgio Boghossian, da Odebrecht, em cerca de R$ 3,5 milhões.

Conforme as investigações da força-tarefa Lava Jato, o pagamento se deu por meio de um contrato fictício de prestação de serviços entre a Odebrecht e a Sul Brasil, que pertencia ao empresário Eduardo de Oliveira Freitas Filho. Foram identificados ao menos 8 repasses à empresa, entre 2010 e 2013. O dinheiro teria sido repassado posteriormente ao ex-gerente da Petrobras. Araraipe foi condenado a 15 anos e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O ex-executivo da Odebrecht Paulo Sérgio Boghossian, também condenado, assinou um acordo de delação premiada e por isso não vai cumprir a pena de 9 anos de cadeia em regime fechado. Ele teve a pena substituída pelo cumprimento do acordo, que previa pena em regime aberto e prestação de serviços à comunidade. Os termos da delação estão sob sigilo. Eduardo de Oliveira Freitas Filho, apontado como operador de propinas, foi condenado por usar a empresa Sul Brasil para intermediar propinas. A pena do empresário foi fixada em 9 anos de prisão.



A INVESTIGAÇÃO

De acordo com a investigação, agentes da Odebrecht, incluindo Boghossian, acertaram com o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, e o ex-diretor da estatal Renato Duque, o pagamento de propina no equivalente a 1% do valor do contrato e de aditivos, para a construção do prédio em Vitória. Em troca, segundo a Justiça, os dois se comprometiam a não interferir no esquema fraudulento e beneficiar o consórcio de empresas.

Inaugurado em 2012, o prédio custou aproximadamente R$ 567 milhões aos cofres públicos  montante seis vezes maior do que o previsto inicialmente e pago com dinheiro público. O pagamento da propina tinha como finalidade acelerar, justamente, a aprovação dos aditivos contratuais.

Na sentença, o juiz Luiz Antônio Bonat concluiu sobre Celso Araripe, que "tendo plena ciência da conduta adotada para a prática infracional, sendo que, na qualidade de representante da Petrobras contribuiu ativamente para o objetivo final, que envolveu o pagamento de mais de R$ 3,5 milhões".

"As circunstâncias são acentuadas pela sofisticação do estratagema dos atos de lavagem de dinheiro, representado pela elaboração de contrato e side letter (complemento do contrato), o que acabou gerando a emissão de boletins de medição e notas fiscais por serviços que não correspondiam à realidade, tudo visando mascarar o recebimento da vantagem indevida, com utilização de depósitos de valores pequenos, para afastar a constatação de irregularidade pelas autoridades fiscais", completou.

A deleção premiada do executivo da Odebrecht, os interrogatórios, os depoimentos e os comprovantes de transações bancárias serviram como prova do ato ilegal. Por isso, a decisão exige que os três réus reparem os danos causados à Petrobras, exatamente no valor de R$ 3.576.439,13.

PARTICIPAÇÃO E CONDENAÇÃO

Celso Araripe D'Oliveira (Ex-gerente da Petrobras)

Crimes cometidos: corrupção passiva por solicitar vantagem indevida (propina) e lavagem de dinheiro por dissimular os valores recebidos por intermédio de um contrato fictício;

Condenação: 15 anos e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e pagamento de 65 dias-multa no valor do salário mínimo vigente em agosto de 2010.





Crimes cometidos: corrupção passiva por solicitar vantagem indevida (propina) e lavagem de dinheiro por dissimular os valores recebidos por intermédio de um contrato fictício; Condenação: 15 anos e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e pagamento de 65 dias-multa no valor do salário mínimo vigente em agosto de 2010. Paulo Sérgio Boghossian (Executivo da Odebrecht)

Crimes cometidos: corrupção passiva ao promete vantagem indevida e lavagem de dinheiro por dissimular os valores recebidos por intermédio de um contrato fictício;

Condenação: dois anos e três meses em regime aberto, dois anos de serviço comunitário (22 horas mensais) e pagamento de multa, por causa da celebração de uma delação premiada.





Crimes cometidos: corrupção passiva ao promete vantagem indevida e lavagem de dinheiro por dissimular os valores recebidos por intermédio de um contrato fictício; Condenação: dois anos e três meses em regime aberto, dois anos de serviço comunitário (22 horas mensais) e pagamento de multa, por causa da celebração de uma delação premiada. Eduardo de Oliveira Freitas Filho (Empresário)

Crime cometido: lavagem de dinheiro por dissimular os valores recebidos por Araripe por intermédio de um contrato fictício;

Condenação: nove anos e dois meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 235 dias-multa no valor do salário mínimo vigente em outubro de 2013.

A reportagem procurou os advogados dos três réus, mas só localizou, até o fechamento desta matéria, Rogério Fernando Taffarello, que representa o executivo Paulo Sérgio Boghossian. Taffarello preferiu não comentar a decisão.

RELEMBRE O CASO

As irregularidades e crimes praticados durante a construção da sede da Petrobras na Reta da Penha envolveram a distribuição de dinheiro público em propinas e o sobrepreço em obra faraônica. Tudo veio à tona com a Operação Lava Jato. Inaugurado em 2012, o prédio custa R$ 176 milhões por ano à companhia.

O prédio apareceu na Lava Jato em junho de 2015, na Erga Omnes, a 14ª fase da operação. A etapa marcou a prisão de executivos como Marcelo Odebrecht. A descoberta de pagamentos de vantagens durante a obra de Vitória ajudaram o então juiz federal Sergio Moro a embasar a ordem de prisão dos empresários.