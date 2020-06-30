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Recuperação

Fator de utilização de refinarias da Petrobras volta ao nível pré-pandemia

Durante a pandemia, as refinarias da estatal chegaram a operar com fator de utilização de 50%.  Vendas de diesel subiram 3,5% e do gás de cozinha 19,6% no acumulado até 24 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 22:16

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 22:16

O fator de utilização das refinarias da Petrobras voltaram ao patamar de antes da crise de demanda trazida pela pandemia da Covid-19, atingindo no dia 27 de junho 77%, informou o Ministério de Minas e Energia (MME) no seu boletim semanal.
Data: 28/11/2019 - ES - Vitoria - Posto de Gasolina - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Venda de gasolina continua em queda Crédito: Ricardo Medeiros
Durante a pandemia, as refinarias da estatal chegaram a operar com fator de utilização de 50%. Na primeira quinzena de junho, incidentes em unidades de processo causaram oscilações na produção, mas que agora já foram normalizadas, segundo o MME.
O ministério disse ainda que as vendas de diesel subiram 3,5% e do gás de cozinha 19,6% no acumulado até 24 de junho, comparado ao mesmo período do ano passado, enquanto a venda de gasolina continua em queda, de 8%, e o querosene de aviação recuou 75,9% no período. Já o etanol registrou no mesmo período queda de 22,5% nas vendas, e o GLP a granel teve recuo 1%.

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