Covid: em risco moderado, Vitória suspende queima de fogos no réveillon

Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi está suspensa Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Vitória suspendeu oficialmente a tradicional queima de fogos que ocorreria no réveillon . A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) cancelou o pregão eletrônico que tinha como objetivo a contratação de uma empresa especializada em organização, produção e realização do show pirotécnico, além da locação de balsas e flutuantes.

Para justificar o cancelamento, a companhia citou que o município regrediu para o risco moderado de contaminação do coronavírus e afirmou que o propósito maior é a "proteção à saúde e a vida das pessoas", se pautando em recomendações dos especialistas da saúde para o enfrentamento da Covid-19.

A queima de fogos aconteceria em três pontos da capital: Praia de Camburi, em frente ao bairro Jardim Camburi; bairro São Pedro e bairro Santo Antônio.

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VILA VELHA TAMBÉM SUSPENDE FOGOS

A Prefeitura de Vila Velha, informou que, para evitar aglomerações e "atenta ao surgimento de uma possível segunda onda com o aumento de casos de Covid-19", também decidiu suspender a tradicional queima de fogos na orla da cidade. A decisão, segundo a prefeitura, prima pela segurança dos moradores.

GOVERNADOR NÃO RECOMENDA QUEIMA DE FOGOS

No dia 20 de novembro, o governador Renato Casagrande afirmou que não recomendava a queima de fogos nos municípios capixabas durante o réveillon . O chefe do Executivo apontou que a tradicional festa costuma gerar aglomeração de pessoas e, com isso, pode aumentar a disseminação do coronavírus no Estado, informação que foi reforçada nesta segunda-feira pelo subsecretário de vigilância em Saúde, que destacou que já há portarias e instrumentos jurídicos publicados pelo Governo do Estado que sinalizam a "recomendação da não realização de atividades de passagem de ano em praias, com fogos de artifício, aglomeração e instalação de tendas" .

SERRA E GUARAPARI

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, anunciou em novembro que manteria a queima de fogos. Procurada no início de dezembro, a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informou que as definições sobre o réveillon só seriam divulgadas na segunda semana de dezembro, com base nas medidas a serem definidas pelo Comitê de Emergência em Saúde Pública. Posteriormente, a prefeitura também decidiu suspender os fogos.