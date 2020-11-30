Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) vai ampliar a capacidade de testagem, passando de 2 mil para 3 mil exames diários Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Your browser does not support the audio element. De leitos a testagens, as 6 estratégias do ES no combate à Covid-19

As ações foram anunciadas em coletiva na tarde desta segunda-feira (30) pelo secretário Nésio Fernandes e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, que, juntos, apresentaram o panorama da doença no Estado. A ampliação da oferta de leitos já vem ocorrendo gradativamente, assim que se começou a observar um aumento da pressão sobre os serviços de saúde que, agora, atendem também uma alta demanda de outras doenças.

Reblin conta que, desde o início do mês, já foram colocados à disposição mais de 90 leitos para atender exclusivamente pacientes da Covid, totalizando 983 vagas entre UTI e enfermaria pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pelos menos outros 160, segundo Nésio Fernandes, devem estar disponíveis até o final de dezembro para a população, no programa de expansão da rede própria.

"Vamos publicar, na próxima semana, a portaria que vai trazer o detalhamento dos leitos por região e hospitais. Nesta semana, estamos reabrindo leitos da Santa Casa de Colatina para a Covid-19 e reorganizando alguns leitos na Região Sul e na Metropolitana", adianta o secretário.

FASES

Nésio Fernandes diz que o plano de expansão será dividido em quatro fases, mas terá características diferentes daquelas adotadas na primeira curva de aceleração da Covid-19 no Estado. O secretário observa que, no momento, não tem a mesma quantidade de leitos na rede privada, por exemplo, e tampouco poderá reduzir a oferta de vagas para outras doenças.

"Também não iremos restringir amplamente as atividades econômicas e sociais como na primeira vez. Então, inaugurações que poderão ser feitas e novas adequações projetadas nos hospitais próprios, e que não foram previstas na primeira etapa, serão agora executadas. O Espírito Santo prepara novas obras, novas construções e adaptações nos hospitais de gestão pública direta", pontua.

O secretário acrescenta que, neste momento, o planejamento aponta também para que a expansão não se dê por datas fixas, mas por gatilhos. Em alguns casos, reconhece Nésio Fernandes, se a pressão sobre o sistema de saúde for maior que a capacidade da rede em atender os pacientes, algumas cirurgias eletivas poderão novamente ser suspensas. "Mas, mesmo diante de pior cenário, esperamos conseguir suportar o comportamento da doença", frisa.

Já em relação à testagem, a Sesa planeja cinco estratégias: passar de 2 mil para 3 mil testes por dia; credenciar laboratórios privados; realizar teste de antígeno; organizar central de triagem; e voltar a usar testes rápidos sorológicos.

"Decidimos adiar em 21 dias, e não a cancelamos porque estamos ajustando a organização da testagem; vamos introduzir essas outras formas de fazer testes", explica.

A ampliação da realização de testes possibilita a identificação de mais casos que, dessa maneira, são isolados para interromper a cadeia de transmissão da doença.

Questionado sobre o prazo de validade dos testes recebidos do Ministério da Saúde , uma vez que há muitos kits com data próxima do vencimento nos Estados , Reblin esclarece que a situação do Espírito Santo é diferente, e que todos os insumos serão usados na validade original, embora, segundo ele, seja possível à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fazer o que chamam de "reaprazamento", ou seja, análise do material para estabelecer nova data de vencimento.

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