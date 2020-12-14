Coronavírus: ES avalia suspender novamente cirurgias eletivas

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

As cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência ficaram suspensas por quatro meses, mas foram retomadas em agosto, quando o Estado vivia uma estabilidade da doença.

governador Renato Casagrande admite que os hospitais do Estado sofrem uma forte pressão e fez um apelo para que os capixabas respeitem os protocolos de segurança.

"O Estado avalia de novo a hipótese de suspender as cirurgias eletivas. Nós estamos de novo tendo uma pressão nos hospitais. Chegamos a ter entorno de 280 leitos de UTI ocupados e agora estamos com 436 leitos ocupados", disse o governador em pronunciamento na sexta-feira (11).

A situação mais crítica está na Região Norte do Estado, que tem 85% dos leitos de UTI para Covid ocupados. Na última semana, o governador chegou a afirmar que a doença está galopante no interior do Estado , onde a taxa de transmissão está em 1,71. Na Grande Vitória, essa taxa está em 1,03.

NATAL E RÉVEILLON

Considerando o mês de dezembro, com festividades de Natal, réveillon e a chegada do verão, Casagrande fez um apelo às famílias, para que os parentes conversem entre si sobre como vão passar por essa época, sem esquecer que vivenciamos uma pandemia, tomando os cuidados necessários.