Poucas&Boas: Cadê o índice de isolamento social no ES?

Domingo de sol e praia lotada na pandemia Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Cadê o índice de isolamento social no ES

Em tempos de novo crescimento da pandemia do novo coronavírus , qual o índice atual de isolamento social da população do Espírito Santo? Não dá mais pra saber, porque o serviço foi encerrado, abruptamente, no dia 29 de setembro. Segundo o governo do Estado, os dados, essenciais para o enfrentamento da Covid-19, não foram repassados mais pelas operadoras de telefonia, que não cobravam nada pelo serviço.

SE JÁ ESTAVA RUIM...

Naquela época, o índice geral estava em 43%, muito abaixo do nível mínimo considerado ideal na ocasião, que era de 70%. Imaginem agora, quando boa parte da população está se comportando como se não houvesse um vírus letal circulando livremente por aí...

"ENTÃO É NATAL" E… NOTAS

Tão certo como o “Então é Natal”, de Simone, são as notas públicas divulgadas pela Frente Unificada de Valorização Salarial no ES no final do ano.

TERCEIRO TURNO

Onze dias após a eleição e a 22 da posse de Arnaldinho Borgo (Podemos), o prefeito Max Filho (PSDB) finalmente publicou no Diário Oficial o decreto instituindo o processo de transição de governo em Vila Velha.

PAZOLINI NO COMÉRCIO

Lorenzo Pazolini e Capitã Estéfane foram recebidos na quinta-feira (10) pelos dirigentes do Sistema Fecomércio-ES. O setor colocou-se à disposição para ajudar o prefeito eleito e sua vice em Vitória.

O EXÉRCITO TEM COMANDO

Troca no comando do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha: no dia 8 de janeiro, às 19h, o coronel Marcelo Alves Pinto deixa a função e será substituído pelo tenente-coronel Rodrigo Penalva de Oliveira. Por causa da pandemia de Covid-19, a cerimônia de passagem de comando não terá convidados.

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A propósito, é muito bom saber que o Exército leva a sério e adota medidas para se proteger da pandemia. Já o capitão da reserva em Brasília…

O PECADO DA AGLOMERAÇÃO

Tem gente preocupada com o número de fiéis que estão frequentando as missas de domingo à noite no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha. Segundo algumas pessoas confidenciaram à coluna, a preocupação aumenta nas cerimônias litúrgicas de final de ano, por causa da pandemia do novo coronavírus.

NÃO ESTÁ FÁCIL...

Está na agenda do prefeito Max Filho para amanhã deste sábado: visita às "obras de demolição" do Chalé Motel e abertura do trecho da Rua Belo Horizonte, em Itapoã. Obras de demolição?

HÁ ALGO MAIS NO AR?

Nesta sexta (11), por volta das 14h40, um jatinho da FAB fazia rasantes a uns 100m de altitude sobre os prédios da Mata da Praia.

NOVO DIRETOR DA ABERJE-ES

O gerente de Comunicação da Unimed Vitória, Breno Arêas, foi nomeado diretor do Capítulo Espírito Santo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje-ES).

CULPA DE MARIA ORTIZ?

Consumidores têm se assustado com o preço da garrafa de 600 ml de uma marca de cerveja holandesa. A ampola verde já beira os R$ 10 nos supermercados. Será uma vingança, tardia, pela expulsão dos soldados dos Países Baixos do ES no século XVII?

PANDEMIA? QUE PANDEMIA?

Leitor da coluna visitou o balneário de Iriri, em Anchieta, e se assustou com os turistas que não usavam máscaras pelas ruas.

PANDEMIA DE PACIÊNCIA

Cliente de plano de saúde não sabe pelo que tem de esperar mais: autorização para ressonância magnética ou para o teste da Covid-19.

ESTUDANTES DA FDV LANÇAM LIVRO

Estudantes da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) estão lançando o livro “Coronavírus e as relações de trabalho: normas emergenciais”. A obra, escrita por 18 autores, está em pré-venda no site da editora ( https://asmeditora.com.br/ ) e sai por R$ 43,90.

PISTA LIVRE

Clientes da Rodosol não têm tido queixas quanto ao processo de devolução dos tags dos pedágios. Processo tem sido simples e rápido.

É O QUE TEMOS

Fazer um simples hambúrguer está doendo no bolso do consumidor, que chora ao comprar o queijo e a carne para o sanduba. Resta a opção pão-alface-tomate.

A VIAGEM DOS CORREIOS

Leitor de Vila Velha comprou uma capa de celular, que foi postada pelo comerciante na mesma cidade do cliente. O objeto, entretanto, foi para o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) em Laranjeiras, na Serra, e posteriormente foi mandado de novo para Vila Velha, para ser entregue ao consumidor. Deve ser uma logística de gênio. Só pode.

ALÔ, GENERAL PAZUELLO!