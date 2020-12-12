Capixaba na fila da vacina da Covid diz que amigas tiveram reação

A enfermeira capixaba, natural da Serra, Áurea de Souza, que trabalha cuidando de idosos no país britânico, é uma das pessoas que são grandes candidatas a receberem a vacina antes de 2021 em Londres, na Inglaterra. O país tem a expectativa de imunizar idosos e profissionais de saúde ainda neste mês.
No entanto, em entrevista ao ES1, jornal da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, deste sábado (12), a profissional da saúde disse que duas de suas amigas, também enfermeiras, tiveram reações alérgicas à fórmula patenteada pela Pfizer, que é a que está sendo adotada na imunização da Inglaterra.
Já aconteceu de duas enfermeiras terem reação alérgica à injeção. Ainda vou conversar com o meu médico para ter certeza de que vai dar certo, mas está tudo muito novo... Medo [da vacina] dá, mas é a única esperança que a gente tem no momento, pondera.
Por entrevista ao vivo em vídeo, a capixaba que mora em Londres também relatou que os idosos do asilo em que trabalha devem receber as doses da vacina até o Natal. A gente acredita que já vamos começar a receber as doses agora na segunda-feira próxima. Já tenho amigas que já vacinaram os idosos nos asilos em que trabalham, detalha.
Aos capixabas, a enfermeira que diz só ter testado negativo para o coronavírus nos exames que realizou até hoje alertou: Levem a doença a sério. Estamos aqui sofrendo muito, tudo fechado, muita tristeza, correria... Falo direto com minha mãe no Brasil que é para ela levar a sério, que não é brincadeira. Chorei muito nessa pandemia. Só quem está de perto sabe o que é passar pela Covid. Só Deus para a gente ter essa vacina e esperança de novo.