Compra de 440 mil doses de vacina deve custar R$ 22 milhões para o ES

Cada dose da Coronavac tem o custo definido em dólar; na cotação do dia, o investimento do ES seria superior a R$ 22 milhões Crédito: Reuters/Folhapress

Em coletiva nesta quinta, o presidente do instituto, Dimas Covas, destacou que o valor foi definido a partir dos custos da produção, mais uma parcela para ressarcimento tanto do Butantan quanto da Sinovac, empresa chinesa com direito aos royalties pela transferência da tecnologia no desenvolvimento da vacina.

Para os Estados que manifestaram interesse em adquirir diretamente com o governo de São Paulo a vacina, como é o caso do Espírito Santo , Covas afirmou que o valor da dose é o mesmo e que, inclusive, o instituto preparou um planilha em que descreve todos os custos da produção.

Questionado sobre a possibilidade de acordo para a redução no valor, o governo do Estado, por meio da assessoria, esclareceu que as negociações com São Paulo ainda não foram iniciadas e que, neste momento, foi feita uma consulta sobre a disponibilidade das 440 mil doses.

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou que espera que o Ministério da Saúde coordene o plano de imunização no país, mas que o Estado vai também adotar as medidas necessárias para garantir a vacinação em território capixaba.

Continuarei trabalhando para que o Ministério da Saúde coordene o Plano Nacional de Imunização e adquira todas as vacinas disponíveis para imunizar os brasileiros, mas o governo do ES tomará todas as medidas necessárias para que os capixabas sejam protegidos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) December 10, 2020

Em nota, o governo do Estado informou que o Espírito Santo participa da mobilização nacional pela garantia de vacina contra a Covid-19 suficiente para imunizar a população brasileira até 2021. No processo de mobilização, foi apresentado pelo governo de São Paulo a possibilidade de disponibilizar vacinas suficientes para que os trabalhadores da saúde e da segurança pública do Espírito Santo fossem imunizados pela vacina produzida pelo Instituto Butantan.