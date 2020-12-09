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Resultados

Vacina chinesa mostra eficácia de 86% na proteção contra Covid-19

A análise revela que 99% dos participantes dos estudos desenvolveram anticorpos contra a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 09:49

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 09:49

CoronaVac está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac
Vacina contra a Covid-19 foi desenvolvida pela China National Pharmaceuticals Group (Sinopharm) Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Uma candidata chinesa à vacina mostrou eficácia de 86% na proteção contra a Covid-19, segundo resultados preliminares de estudos clínicos em fase 3 realizados nos Emirados Árabes Unidos (EAU). O país árabe registrou a vacina, que foi desenvolvida pela China National Pharmaceuticals Group (Sinopharm), segundo comunicado da agência oficial de notícias dos EAU.
Os testes em fase 3 começaram em julho e o uso emergencial do imunizante teve início três meses depois. A análise revela que 99% dos participantes dos estudos desenvolveram anticorpos contra a doença. A possível vacina é baseada num vírus inativo, o que significa que o patógeno é enfraquecido para uso em humanos. 

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