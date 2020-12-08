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Momento histórico

Idosa de 90 anos é a primeira a receber vacina contra Covid-19 no Reino Unido

O Reino Unido é o primeiro país europeu a vacinar a população, e, por isso, também é representante de um momento histórico

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 10:15
Idosa britânica é a primeira a receber a vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido
Idosa britânica é a primeira a receber a vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido Crédito: Reprodução/TV Globo
Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer e da empresa alemã de biotecnologia BioNTech contra o novo coronavírus. Segundo o G1, portal de notícias da Globo, a vacinação teve início nesta terça-feira (8), no Reino Unido. 
O Reino Unido é o primeiro país europeu a vacinar a população, e, por isso, também é representante de um momento histórico. Para Margaret, é um privilégio ser a primeira pessoa vacinada. "É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com minha família e amigos no Ano Novo, depois de estar sozinha na maior parte do ano", disse a senhora que completa 91 anos na próxima semana.
A primeira dose foi dada em um hospital em Coventry, região central da Inglaterra, na manhã desta terça (8). Já a segunda será aplicada em 21 dias.
A rede britânica BBC informa que a segunda pessoa a ser vacinada foi um senhor de 81 anos chamado William Shakespeare. Ele também recebeu a dose no mesmo hospital em que Margaret esteve e disse estar "satisfeito".

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