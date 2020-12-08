Idosa de 90 anos é a primeira a receber vacina contra Covid-19 no Reino Unido

O Reino Unido é o primeiro país europeu a vacinar a população, e, por isso, também é representante de um momento histórico. Para Margaret, é um privilégio ser a primeira pessoa vacinada. "É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com minha família e amigos no Ano Novo, depois de estar sozinha na maior parte do ano", disse a senhora que completa 91 anos na próxima semana.