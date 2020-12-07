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Coronavírus

Saúde cria comitê técnico para acompanhar a vacina de Oxford

Segundo uma portaria do Ministério da Saúde, o comitê enviará relatórios quinzenais sobre o acompanhamento dessas ações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 18:25

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:25

Reino Unido começa a vacinar população nos próximos dias
Reino Unido começa a vacinar população com vacina de Oxford nos próximos dias Crédito: Freepik
Ministério da Saúde criou um comitê técnico para acompanhar as ações de pesquisa, desenvolvimento, produção, contratualização, transferência e incorporação tecnológica da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca contra a covid-19.
A portaria que prevê a criação desse comitê técnico foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (7). Segundo ela, o comitê enviará relatórios quinzenais sobre o acompanhamento dessas ações.
O comitê técnico será composto por representantes do gabinete do ministro da Saúde e das secretarias executiva; de Vigilância em Saúde; e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - todas do Ministério da Saúde. A coordenação ficará a cargo da secretaria executiva. Cada representante terá um suplente, que o substituirá em caso de ausências ou impedimentos.
O comitê técnico terá a duração de até 180 dias, contados a partir de hoje, data em que a portaria foi publicada, podendo ser prorrogado por igual período. Por meio de sua coordenação, o comitê poderá convidar agentes públicos, especialistas e pesquisadores de instituições públicas e privadas para participar de suas reuniões. Ele se reunirá, em caráter ordinário, quinzenalmente, e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu coordenador. A participação no comitê técnico será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, complementa a portaria.
Está previsto que os membros e convidados do comitê que estejam no Distrito Federal se reúnam presencialmente. Já os membros e convidados que se encontrem em outras unidades federativas participarão da reunião por meio de videoconferência.

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