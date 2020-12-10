Governo diz que pode ter vacina para dezembro, mas lacunas são imensas

Pfizer acredita ser improvável conseguir disponibilizar doses ao Brasil antes de janeiro Crédito: Fernando Zhiminaicela/ Pixabay

Sob os holofotes da opinião pública, o governo foi forçado a uma guinada nos rumos. Mas na prática o Plano Nacional de Imunização ainda não passa de uma carta de intenções, baseada em hipóteses, tanto por condicionantes da realidade, quanto por negligência do Executivo federal. O próprio Pazuello apontou uma série de “senões” para que o Brasil inicie a vacinação em dezembro ou janeiro. “Se a Pfizer conseguir autorização emergencial, e se a Pfizer nos adiantar alguma entrega”, listou.

Até o momento, nenhuma vacina entrou com pedido de uso emergencial na Anvisa, nem a Pfizer. O Brasil negocia, mas ainda não fechou nenhum acordo com a farmacêutica norte-americana, que acredita ser improvável conseguir disponibilizar doses antes de janeiro. O ministro também afirmou que “qualquer vacina” que tenha registro no país será utilizada, mas segue ignorando o imunizante da chinesa Sinovac em suas tratativas.

Enquanto o país assiste à crescente taxa de contágio, a gestão da pandemia, que deveria ser estritamente técnica, tem sido vítima de outros tipos de contaminação: o negacionismo do presidente da República e as disputas eleitoreiras. Tanto Jair Bolsonaro , quanto João Doria esticam a corda da politização em um lamentável cabo de guerra em torno da Coronavac. Eles miram em 2022, e o Brasil perde o foco no aqui e agora.

Por um lado, o governador de São Paulo anuncia um precipitado cronograma de vacinação, com início que convenientemente cai no aniversário do Estado, antes que a fabricante apresente resultados preliminares de eficácia da fase 3. Por outro lado, o produto, que mostrou resultados promissores nas etapas iniciais e não pode de forma alguma ser descartado como possibilidade, até o momento não foi incluído oficialmente no plano de aquisição do governo federal.

A reunião convocada por governadores tinha o objetivo de evitar que os Estados brasileiros batam cabeça em um leilão pela vacina, em uma disputa desigual por quem dá mais no balcão de negociação com farmacêuticas. A falta de coordenação nacional é prejudicial aos entes federados menos ricos e desumana com a população desses locais, que ficariam atrás na fila da imunização. Além disso, é irresponsabilidade com o dinheiro público. Em vez do protagonismo que se esperava do Ministério da Saúde, contudo, o saldo do encontro com o Pazuello foi de “insegurança” e “frustração”, nas palavras dos governadores, que receberam respotas burocráticas e evasivas, incondizentes com a pressa, firmeza e transparência que a crise impõe.

As declarações recentes dissiparam, em alguma medida, a nuvem de incertezas. Mas há lacunas imensas, absurdas a esta altura do campeonato. Além de não ter acordos firmados com todo e qualquer fabricante que mostre capacidade de entregar vacinas eficazes, o Ministério da Saúde nem sequer oficializou o cronograma de vacinação. O calendário apresentado no mês passado não passa de uma cópia da imunização contra gripe. O SUS tem uma robusta experiência em campanhas de vacinação, mas o novo coronavírus impõe desafios inéditos. A plano não terá uma vacina única, mas vacinas diferentes, com transporte, acondicionamento, dosagem e prazos de intervalo distintos, o que demanda um arranjo logístico monumental. O país corre o risco até mesmo de ficar sem seringas e agulhas.