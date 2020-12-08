Desamparado pela União, governo do ES acerta em buscar vacina contra Covid-19

São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021 Crédito: Pixabay

No dia 1º de dezembro, ao apresentar o plano de imunização para a Covid-19 no Brasil, que se restringiu a um rascunho dos grupos prioritários, o Ministério da Saúde descreveu o perfil ideal para a vacina. Além dos óbvios tópicos de segurança e eficácia, o governo incluiu a possibilidade de uso em todas as faixas etárias e grupos populacionais, a proteção em dose única, baixo custo de produção e capacidade de armazenamento entre dois e oito graus. Está nítido que o país sonha com a perfeição, enquanto a realidade bate à porta.

Diante da própria falta de planejamento, o governo federal empurra para março o início da vacinação . Mas expectativas mais realistas apontam que o país não será capaz de implementar uma campanha ampla no primeiro semestre, justamente porque ainda não garantiu nenhuma vacina. Esse vácuo de estratégia bate de frente com o avanço da pandemia no Brasil , que já ultrapassa a marca dos 175 mil mortos, assiste a mais de 600 óbitos por dia e vive sob a ameaça de uma nova crise nos meses de janeiro e fevereiro.

Enquanto no Brasil sobram dúvidas, o Reino Unido começa nesta terça-feira (8) a vacinar a sua população com o produto da Pfizer/BioNtech. Outros países iniciam a aplicação ainda neste mês e, provando a ausência de articulação nacional, São Paulo dá o pontapé na aplicação da Coronavac em janeiro . Com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil precisa garantir doses de toda e qualquer vacina que se mostre segura. Em vez disso, desdenha da primeira vacina aprovada no mundo até o momento, ignora a Coronavac, por disputas ideológicas com a China e entreveros políticos com João Doria, e deixa de fora fabricantes como Moderna, Novavax, Merck e Janssen. Aposta todas as fichas na Astrazeneca, que segue sem previsão de aprovação após admitir erro em testes.

Países ricos já garantiram mais do que duas doses per capita, e apenas a Europa já encomendou cerca de metade das vacinas prometidas por três farmacêuticas. Sem o poder econômico de Estados Unidos, Canadá ou Reino Unido, o Brasil já ficaria em posição delicada se tivesse chegado rápido ao balcões internacionais de negociação. Com a lentidão, a situação só piora. Outra estratégia seria investir na produção da própria vacina, aproveitando a experiência de órgãos como a Fiocruz e Instituto Butantan, mas o Brasil, com investimentos pífios em ciência e tecnologia, também perdeu esse bonde.

Colocar a culpa na necessidade de refrigeração em baixíssimas temperaturas para menosprezar os imunizantes da Pfizer e da Moderna, como faz o Ministério da Saúde, é manobra para disfarçar a própria inépcia. Não se descarta vacina com 95% de eficácia por obstáculos logísticos. Um governo responsável busca contorná-los. Além de já existir embalagem que garante o acondicionamento por 15 dias, o Brasil poderia adquirir doses suficientes da vacina para centros urbanos, com foco nos profissionais de saúde, por exemplo, o que já seria um grande avanço. Imunizantes termoestáveis seriam, então, liberados para pontos mais remotos dos país.