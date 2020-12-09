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Em 2021

Canadá autoriza uso emergencial da vacina para Covid-19 da Pfizer

De acordo com as companhias, será fornecido ao país um mínimo de 20 milhões de doses do imunizante durante o primeiro semestre de 2021

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 15:35
Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três Crédito: Reuters/Folhapress
O Canadá autorizou nesta quarta-feira (9), o uso emergencial da vacina para Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. De acordo com as companhias, será fornecido ao país um mínimo de 20 milhões de doses do imunizante durante o primeiro semestre de 2021. A vacinação no país deve começar na próxima semana.
"A decisão de hoje da Health Canada agência reguladora é um momento histórico em nossa luta coletiva contra a pandemia de covid-19 e é um grande passo para retornar à normalidade no Canadá", escreveu em um comunicado o presidente da Pfizer no país, Cole Pinnow.
"É encorajador ver que nossa vacina de mRNA agora está autorizada no Canadá. Depois do Reino Unido e do Bahrein, é o terceiro país a aprovar o uso de nossa vacina em uma semana", disse Sean Marett, diretor comercial e de negócios da BioNTech.
*Com informações da Dow Jones Newswires

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