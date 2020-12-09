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Quadro da doença

Alemanha registra recorde de 590 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

A chanceler Angela Merkel pediu que mais restrições sejam adotadas em nível nacional, a fim de conter a transmissão da Covid-19

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 11:37
Coronavírus - Covid19
Segundo o Instituto Robert Koch, neste momento o nível de transmissão do vírus da Covid-19 no país é alto Crédito: PIRO4D/Pixabay
A Alemanha confirmou seu recorde de 590 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Instituto Robert Koch, que tem monitorado o quadro da doença no país. Em relatório, o instituto comenta que neste momento o nível de transmissão do vírus no país é alto, por isso a população é "fortemente encorajada" a se comprometer contra o problema. A chanceler Angela Merkel pediu que mais restrições sejam adotadas em nível nacional, a fim de conter a transmissão da Covid-19. O instituto alerta também para o crescimento no número de pessoas que recebem tratamento hospitalar intensivo por causa da doença.

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