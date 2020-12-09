Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Quando falamos em vacinas, governo isenta compra de armas', critica Maia
Na Câmara

'Quando falamos em vacinas, governo isenta compra de armas', critica Maia

O presidente da Câmara também ressaltou que, até agora, ninguém sabe se haverá vacina e nem qual a posição do governo sobre esse assunto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 17:05

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:05

Presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM), visita o governador Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta
Presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM), criticou a ação do Governo de Jair Bolsonaro. Crédito: Vitor Jubini
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se disse perplexo com a decisão do governo de isentar os impostos de importação sobre a compra de armas e pistolas. Ele disse que a sociedade está em "pânico" com o aumento de casos e mortes decorrentes do novo coronavírus e que, até agora, ninguém sabe se haverá vacina e nem qual a posição do governo sobre esse assunto.
"No momento em que falamos em vacinas, o governo isenta a compra de armas", disse ele, em entrevista coletiva na Câmara. "Fico perplexo com a falta de sensibilidade do governo", acrescentou, ressaltando que a ocupação de leitos de hospitais cresce e já se esgotou em vários locais do País.
Em decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU), o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) reduziu de 20% para zero a alíquota do Imposto de Importação de revólveres e pistolas a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Essa é uma medida na linha das promessas de campanha de Bolsonaro, que defende o armamento da população.
Maia disse que o governo não tem uma estratégia clara de enfrentamento à covid-19 e que a prioridade para políticas de armamento da população mostra "distorção ou falta de prioridade" "Há certo pânico da sociedade, ninguém sabe se terá vacina nem posição do governo sobre assunto", disse.
O presidente da Câmara disse que a prioridade de Bolsonaro é a retomada da pauta de costumes, que ele fez questão de travar durante seu mandato. "Discordo e não pautei", afirmou, ressaltando que sua prioridade é a retomada econômica do País.
Segundo Maia, o deputado Arhur Lira (PP-AL), candidato à presidência da Casa, que possui apoio de Bolsonaro e que lança sua candidatura à Presidência da Câmara neste momento, já se comprometeu com essa agenda. "O presidente quer interferir no processo de sucessão da Câmara para defender pautas contra o meio ambiente, pelas armas e de ataque às minorias", afirmou.

Veja Também

Com mais de 178 mil mortes por Covid, Bolsonaro diz que governo agiu bem

Taurus critica decisão de Bolsonaro de zerar imposto de importação de armas

Canadá autoriza uso emergencial da vacina para Covid-19 da Pfizer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados