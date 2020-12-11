Shoppings do ES podem ceder espaços para vacinação contra Covid

Pelo menos 584 shoppings centers de todo o país se colocaram à disposição para disponibilizar espaços físicos para a vacinação contra o novo coronavírus
. No Estado, os quatro grandes centros comerciais filiados à Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) estão aptos a participar do grande mutirão pela saúde: o Shopping Vitória
e os três de Vila Velha, o Boulevard, o Praia da Costa e o Vila Velha.
Segundo Raphael Brotto, diretor do Shopping Vitória e coordenador estadual da Abrasce, os centros de compras poderão, por exemplo, disponibilizar áreas de seus estacionamentos como locais de vacinação.
“Com certeza vamos aderir. Acredito que nossos estacionamentos poderão servir como ponto de apoio, assim como estamos fazendo com a testagem da Covid”, explica. “Só não sabemos ainda como será a logística”, pondera.