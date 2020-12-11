Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Shoppings do ES podem ceder espaços para vacinação contra Covid

Quatro grandes centros comerciais de Vitória e Vila Velha estão aptos a participar do mutirão contra a pandemia

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:40

Públicado em 

11 dez 2020 às 15:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Testagem contra Covid em um shopping de Brasília
Testagem contra Covid em um shopping de Brasília Crédito: Renato Alves/Agência Brasil
Pelo menos 584 shoppings centers de todo o país se colocaram à disposição para disponibilizar espaços físicos para a vacinação contra o novo coronavírus. No Estado, os quatro grandes centros comerciais filiados à Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) estão aptos a participar do grande mutirão pela saúde: o Shopping Vitória e os três de Vila Velha, o Boulevard, o Praia da Costa e o Vila Velha.
Segundo Raphael Brotto, diretor do Shopping Vitória e coordenador estadual da Abrasce, os centros de compras poderão, por exemplo, disponibilizar áreas de seus estacionamentos como locais de vacinação.

Veja Também

Na pandemia, shoppings do ES apostam em Papai Noel virtual

“Com certeza vamos aderir. Acredito que nossos estacionamentos poderão servir como ponto de apoio, assim como estamos fazendo com a testagem da Covid”, explica. “Só não sabemos ainda como será a logística”, pondera.
Pelos números da Abrasce nacional, mais de 200 cidades brasileiras com shopping centers vão disponibilizar espaços para a campanha de vacinação que deve começar no dia 25 de janeiro em São Paulo, conforme anunciou o governador João Dória (PSDB).

Veja Também

Rio anuncia shoppings 24 horas como medida para conter coronavírus

Pazuello diz que autorização emergencial para vacina não é a solução

OMS pede US$ 4,3 bi em doações para vacinar países pobres contra Covid

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Shoppings Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados