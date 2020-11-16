Na pandemia, shoppings do ES apostam em Papai Noel virtual

Papai Noel virtual no Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Natal está chegando e, diante da pandemia do Coronavírus, um dos protagonistas da data precisará se habituar com algumas mudanças em cenários familiares para ele. De protocolos de distanciamento até encontros virtuais, neste ano, shoppings encontraram diferentes soluções para o Papai Noel interagir com a criançada. Afinal, como todos sabem, o bom velhinho faz parte do grupo de risco da doença.

Para evitar uma possível propagação do vírus, no Boulevard Shopping Vila Velha o mais famoso morador do Polo Norte vai interagir a partir da realidade aumentada tocando guitarra, comendo hambúrguer e até fazendo dancinhas do Tik Tok. Já no Shopping Vila Velha, além da exibição virtual contando a sua rotina, o bom velhinho tem explicado para a garota a sua ausência física. Afinal, cabe a ele a difícil tarefa de organizar as listinhas de presente das crianças.

No Shopping Vitória, o Papai Noel está em home office desde o último dia 05. As crianças podem realizar vídeo chamadas com ele, além tirar uma foto com o bom velhinho (virtual) em seu trono - que é higienizado a cada vez que algum visitante se senta para fazer o registro.

De acordo com Letícia Dalvi, Gerente de Marketing do Shopping Vitória, a opção pela modalidade virtual foi motivada pela segurança. A gente está no meio de uma pandemia, mas o espírito de Natal é uma coisa que precisamos manter. Só que Papai Noel é grupo de risco, então nós pensamos em como manter a magia do Natal, com a segurança das pessoas que são do grupo de risco, principalmente do próprio Papai Noel, afirma Letícia. Ela também destaca que, mesmo de home office, o Papai Noel está adorando conversar com as crianças.

Quem experimentou a interação virtual com o Papai Noel foram os pequenos Heitor e Davi, ambos de 4 anos. Eles curtiram fazer os pedidos, mas sentiram falta da presença do Bom Velhinho, que disse que não poderia estar presente por ser muito velhinho, mas que vai passar rapidinho como se fosse um vento para deixar um presente para as crianças.

"Olha, se não tem outra solução, é melhor que não ter. A magia do Natal continua sim, já faz duas horas que chegamos em casa e as crianças estão comentando até agora", opina a advogada Alessandra Margon, mãe de Heitor.

Quem achou interessante a escolha deste formato foi Alexandra de Lemos, mãe de Davi. "Isso atrai as crianças, além de não colocar a vida de ninguém em risco durante esta pandemia. E a forma como foi feita mantém viva a magia do Natal, estabelecendo esse contato virtual com o Papai Noel", disse a professora.

Heitor e Davi posam com suas mães, Alessandra e Alexandra, e mostram as fotos feitas com o Papai Noel digital Crédito: Fernando Madeira

PRESENCIAL, MAS COM DISTANCIAMENTO

Outros shoppings apostaram na presença física do velhinho de óculos. Porém, seguindo protocolos de segurança contra o Coronavírus. É o caso do Shopping Praia da Costa. O Papai Noel chegou ao local no último dia 07 e tem feito o uso de máscara e álcool em gel. Além disso, ele não pode fazer contato físico com os visitantes. De acordo com Gabriela Passioni, Coordenadora de Marketing do shopping, estão sendo seguidos o protocolo de segurança da Associação Brasileira de Shoppings Centers, Abrasce.

Seja virtual ou presencial, fato é que as crianças terão muitas opções para entregar a listinha de Natal. Abaixo você confere a programação de alguns shoppings da Grande Vitória:

BOULEVARD VILA VELHA

A partir do dia 21 de novembro, os visitantes poderão receber áudios via WhatsApp, gravar vídeos e interagir via aplicativo com leitura de QR Code, que ao apontar o celular o Papai Noel surge em tamanho real com várias opções de interação, como dancinhas do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e em outros movimentos inusitados

Aplicativo do Boulevard Vila Velha vai levar o Papai Noel digital até você Crédito: Divulgação

SHOPPING VILA VELHA

Desde o último sábado (07), o shopping conta com a exibição digital do Papai Noel, com vídeos gravados sobre a rotina do bom velhinho. Outra atração é um piano interativo, fixo no chão, que permite tocar música com os pés e não com as mãos, pensado para evitar o risco de contágio do novo Coronavírus. Um trenzinho de passeio, respeitando o distanciamento entre os passageiros, e uma pista de patinação no gelo, com quantidade reduzida de patinadores.

Também ocorrerá, a partir desta segunda0feira (16), a campanha Natal Solidário. Os visitantes terão a possibilidade de fazer doações de cestas de Natal para mais de 20 instituições do Brasil. Entre elas, está a Associação de Apoio e Orientação a Criança e Adolescente (AAOCA), de Vila Velha. As doações poderão ser realizadas através de QR codes que estarão localizados em um espaço na decoração de Natal, na Praça Central do Shopping. Ao realizar a leitura do código, pela câmera do celular, o cliente será direcionado para uma plataforma on-line para realizar a doação.

Área criada para o Natal do Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

SHOPPING VITÓRIA

Desde o último dia 5, o shopping está com um Papai Noel virtual, que interage com a garotada através de chamada de vídeo. Também está montado um espaço para fazer fotos com o bom velhinho (virtual), em um cenário onde as crianças podem se sentar no trono e a foto sai impressa com o Papai Noel.

O shopping também está promovendo um Bazar Solidário, a partir de um espaço para comercialização de produtos criados por artesãos, onde toda a renda é revertida para entidades beneficentes. A loja está no 1º piso.

Papai Noel virtual no Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Desde o último dia 7, o Papai Noel está no centro comercial, mas seguindo o protocolo de segurança da Abrasce. Também há um trenzinho para crianças que percorre a área decorada da árvore de Natal do centro comercial.

*Danie Reis é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.