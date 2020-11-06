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Coronavírus provoca cancelamento de Brilho de Natal em Domingos Martins

Apesar da não realização, a prefeitura afirmou estudar uma nova alternativa para que o 'clima de Natal possa ser contemplado com segurança'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 20:52

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 20:52

O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins
O tradicional Brilho de Natal em Domingos Martins Crédito: Prefeitura de Domingos Martins
O tradicional Brilho de Natal, que costuma iluminar as ruas de Domingos Martins, não ocorrerá em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, segundo decisão anunciada pela prefeitura. Em 2019, o evento aconteceu entre os dias 29 de novembro e 6 de janeiro. Apesar da não realização neste ano, a administração municipal afirmou estudar uma nova alternativa para que o "clima de Natal possa ser contemplado com segurança".
"Levando em consideração o espírito de esperança e solidariedade que são sentidos nesta época do ano, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está estudando uma forma de decorar a cidade de modo com que o clima de Natal possa ser contemplado com segurança", diz a nota enviada à reportagem.
Coronavírus provoca cancelamento do Brilho de Natal em Domingos Martins
No ano passado, foi destacado o simbolismo, a religiosidade e a cultura Alemã. A cidade foi iluminada com uma decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.

Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019

A pandemia do novo coronavírus, motivo pelo qual houve a decisão do cancelamento do evento em 2020, já foi a causa de 20 mortes no município. Até a tarde desta sexta-feira (6), 10.096 já haviam se infectado em Domingos Martins, que é considerada como área de baixo risco, segundo a Matriz de Risco.

SEM FESTA DE RÉVEILLON

Assim como a festa natalina, a virada do ano deve sofrer com alterações na programação. Segundo a Prefeitura de Domingos Martins, também devido à pandemia de Covid-19, não haverá o show de fogos de artifício, que normalmente é promovido na Praça Central.
O executivo municipal afirmou que segue as regras para evitar o contágio da Covid-19, estipuladas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), como o uso obrigatório de máscara e as recomendações de distanciamento social.
A decisão de cancelar as festas de Réveillon, como aconteceu em Domingos Martins, é diferente do que tem sido afirmado pelas prefeituras da Grande Vitória.
Entre os sete municípios da região, Serra, Vitória, Vila Velha e Guarapari ainda "monitoram e avaliam" o andamento da pandemia. Cariacica e Viana não realizam eventos nesta data. Fundão não respondeu quando procurada pela reportagem.

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