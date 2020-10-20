Árvore de Natal gigante do Parque da Cidade, na Serra, terá apenas 23m

Árvore de Natal no Parque da Cidade, na Serra, em 2019 Crédito: Fernando Madeira

Natal de 2020 na Serra não contará com a gigante árvore de Natal de 45 metros, que foi erguida no Parque da Cidade em 2019. Neste ano, a proposta é descentralizar a celebração e alcançar mais bairros para evitar aglomerações no local, segundo a prefeitura. A principal decoração natalina do município ficará no parque e vai ter 23 metros de altura  22 metros a menos que a do ano anterior.

No ano passado, a estrutura foi considerada pela Prefeitura da Serra a terceira maior árvore de Natal do país, com 45 metros, 192 mil lâmpadas e pesando 21 toneladas. A altura corresponde um prédio de 15 andares e foi ponto turístico de moradores não apenas da Serra, mas da Grande Vitória

Em 2020 a árvore medirá 23 metros, quase a metade da altura da anterior. Ainda no Parque da Cidade serão colocadas duas outras árvores  ambas com dez metros  acompanhadas de dois presentes de quatro metros e duas bolas de Natal de três metros e meio.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer da Serra, Alessandre Motta., a mudança no planejamento reduz a altura da árvore principal e distribui outras estruturas pelo município. Ele explica que o objetivo é evitar aglomerações e um maior deslocamento da população para o Parque da Cidade, por exemplo, devido à pandemia do novo coronavírus

"Em 2019, fizemos um planejamento mais voltado às famílias no sentido de abrigar, como um calor humano, por isso o foco no Parque da Cidade. Mudamos por conta da pandemia. Em 2020, diminuímos a iluminação no Parque e resolvemos ter mais iluminação dentro dos bairros", relata.

Ainda segundo o secretário, a árvore principal contará com lâmpadas que exibirão palavras para acalentar a população, como esperança e paz. Haverá, também, iluminação do corredor principal do Parque da Cidade, com um letreiro "Natal Encantado" na entrada principal do local.

A Prefeitura da Serra prometeu que as ruas e árvores de bairros como Serra-Sede e as praças da Luz (Laranjeiras), Encontro das Águas (Jacaraípe) e de Vila Nova de Colares e Feu Rosa vão receber a iluminação de Natal.