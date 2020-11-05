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A menos de dois meses

Prefeituras da Grande Vitória ainda não têm programação para o Réveillon

Tradicional queima de fogos e aglomeração nas praias capixabas podem não acontecer, uma vez que a maioria dos municípios afirma estar avaliando o cenário da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 20:53
Fogos no ano-novo na Praia de Camburi, em Vitória
Fogos no ano-novo na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A pandemia do novo coronavírus tem alterado a rotina dos capixabas desde março de 2020, e não deve ser diferente na virada para 2021. A menos de dois meses para as festas de Réveillon, as prefeituras da Grande Vitória ainda não decidiram qual será a programação para receber o próximo ano.
A tradicional queima de fogos e as comemorações com milhares de pessoas nas praias capixabas podem não acontecer, uma vez que a maioria dos municípios afirma estar avaliando o cenário da pandemia e não garante que haverá festa. Até a tarde desta quinta-feira (5), 3.896 pessoas já haviam morrido vítimas da Covid-19, doença que já provocou a infecção de quase 160 mil no Espírito Santo.
A reportagem de A Gazeta procurou as sete prefeituras da Grande Vitória. Quatro delas afirmaram ainda estar analisando ou avaliando a situação, diante da pandemia. Outras duas disseram que não há programação oficial de Ano Novo. Uma única administração municipal não respondeu sobre o planejamento.

SERRA

A Prefeitura da Serra está avaliando a questão. Informa ainda que acata as determinações das autoridades estaduais de Saúde e segue monitorando os dados da Covid-19.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informa que está focada no desenvolvimento de ações de combate à pandemia e no retorno gradual da rotina da cidade. Informa, ainda, que as decisões sobre eventos e festas de fim de ano estão sob análise do município.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informa que, neste momento, está concentrada na prevenção e combate ao novo coronavírus. A gestão está monitorando o andamento da pandemia para fazer uma avaliação referente a eventos de grande porte no município, acatando as decisões das autoridades de Saúde.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari informa que a realização do Réveillon está sendo avaliada pelo Comitê Geral de Operações Especiais em Saúde. O município mantém a expectativa da vacinação nacional.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica não possui programação oficial de Ano Novo.

VIANA

A Prefeitura de Viana não realiza evento de réveillon.

FUNDÃO

A reportagem demandou a prefeitura de Fundão, ma não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

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