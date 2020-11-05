ES chega a 3.896 mortes e mais de 159 mil casos de coronavírus

Mais 12 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quinta-feira (5), elevando para 3.896 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 159.813 casos confirmados da doença, 1.045 apenas nas últimas 24 horas.
Vila Velha, com 23.551 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (20.578), Serra (20.371) e Cariacica (14.524). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 2.987 pessoas contaminadas.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 147.167. Desses, 692 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 528 mil testes já foram realizados no Estado.