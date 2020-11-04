Menos de um ano depois de ser inaugurada oficialmente pelo Governo do Estado, a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, já precisou passar por uma operação tapa-buracos, realizada nesta quarta-feira (4). De acordo com a prefeitura, os reparos foram feitos porque os buracos apresentavam risco aos pedestres e motoristas.
Segundo a Prefeitura de Vitória, o reparo foi realizado próximo ao cruzamento com a Avenida César Hilal, após reclamações de motoristas e pedestres que passaram pelo local. Os buracos na Avenida Leitão da Silva também já haviam sido alertados pelo colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, no último sábado (31).
Durante a operação desta quarta (4), uma parte da pista foi interditada no trecho. O trânsito foi normalizado após a conclusão da ação.
Operação tapa-buracos na Leitão da Silva
O problema dos buracos na Avenida Leitão da Silva não é novidade para os moradores da Capital. Em novembro do ano passado, antes mesmo de ser inaugurada oficialmente pelo Governo do Estado, houve abertura de seis buracos entre o trecho do cruzamento com a Avenida Rio Branco até o encontro com a Avenida César Hilal.
Inaugurada há 11 meses, Avenida Leitão da Silva já tem tapa-buraco
Na ocasião, o Departamento de Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelas obras da nova Leitão da Silva, afirmou que as pendências seriam concluídas até a entrega da via, que inicialmente seria no dia 24 de novembro de 2019, após cinco anos do início. Por conta do forte volume de chuvas naquele período, a inauguração oficial da avenida foi realizada apenas no dia 1º de dezembro de 2019.
AFINAL, DE QUEM É A OBRA?
Por ter sido uma obra realizada pelo Governo do Espírito Santo, a nova Avenida Leitão da Silva ainda é responsabilidade do Estado. As fotos do reparo realizado nesta quarta-feira (4), porém, mostram trabalhadores com uniformes da Prefeitura de Vitória durante a operação tapa-buracos.
Segundo a prefeitura, a obra seria de responsabilidade do Departamento Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES). Por conta da necessidade urgente dos reparos e das reclamações de motoristas e pedestres, porém, a Prefeitura de Vitória informou que fez, por conta própria, a operação tapa-buracos no trecho da avenida.
O DER, por sua vez, alegou que a responsabilidade sobre a Avenida Leitão da Silva é do órgão. Por meio de nota, informou que a empresa que realizou as obras da nova avenida foi acionada para fazer uma avaliação da via após o período de chuvas. O DER afirmou ainda que três ruas de acesso e que fazem parte do projeto da Leitão da Silva ainda necessitam de trabalhos e, por isso, a avenida será municipalizada somente após o final das obras.