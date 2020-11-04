Operação tapa-buracos na Avenida Leitão da Silva foi realizada nesta quarta (4) Crédito: Fernando Madeira

Menos de um ano depois de ser inaugurada oficialmente pelo Governo do Estado, a Avenida Leitão da Silva , em Vitória , já precisou passar por uma operação tapa-buracos, realizada nesta quarta-feira (4). De acordo com a prefeitura, os reparos foram feitos porque os buracos apresentavam risco aos pedestres e motoristas.

Durante a operação desta quarta (4), uma parte da pista foi interditada no trecho. O trânsito foi normalizado após a conclusão da ação.

Operação tapa-buracos na Leitão da Silva

O problema dos buracos na Avenida Leitão da Silva não é novidade para os moradores da Capital. Em novembro do ano passado, antes mesmo de ser inaugurada oficialmente pelo Governo do Estado, houve abertura de seis buracos entre o trecho do cruzamento com a Avenida Rio Branco até o encontro com a Avenida César Hilal.

Your browser does not support the audio element. Inaugurada há 11 meses, Avenida Leitão da Silva já tem tapa-buraco

Na ocasião, o Departamento de Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelas obras da nova Leitão da Silva, afirmou que as pendências seriam concluídas até a entrega da via, que inicialmente seria no dia 24 de novembro de 2019, após cinco anos do início. Por conta do forte volume de chuvas naquele período, a inauguração oficial da avenida foi realizada apenas no dia 1º de dezembro de 2019.

Buracos na Avenida Leitão da Silva em novembro de 2019 Crédito: José Carlos Schaeffer

AFINAL, DE QUEM É A OBRA?

Por ter sido uma obra realizada pelo Governo do Espírito Santo, a nova Avenida Leitão da Silva ainda é responsabilidade do Estado. As fotos do reparo realizado nesta quarta-feira (4), porém, mostram trabalhadores com uniformes da Prefeitura de Vitória durante a operação tapa-buracos.

Segundo a prefeitura, a obra seria de responsabilidade do Departamento Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES). Por conta da necessidade urgente dos reparos e das reclamações de motoristas e pedestres, porém, a Prefeitura de Vitória informou que fez, por conta própria, a operação tapa-buracos no trecho da avenida.