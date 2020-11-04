O Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Divulgação Sesa

"O que pode ocorrer nas próximas semanas é que, em ocupação hospitalar com os leitos potenciais passando dos 50%, é possível que muitos municípios capixabas voltem ao risco moderado. Retornando para o risco moderado, voltaremos a ter restrições de algumas atividades sociais e econômicas, em especial no período noturno e nos finais de semana" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do ES

De acordo com o secretário, as medidas de restrição para os municípios de risco moderado reduzem a interação social e diminuem a pressão sobre a rede de serviços de saúde. "Então é possível que nas próximas semanas ocorra uma modificação no mapa de risco do Estado aonde, alguns municípios que se encontram hoje em risco baixo, voltem ao risco moderado", disse.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - municípios podem sair do risco baixo na próxima semana -

MAPA DE RISCO VÁLIDO ATÉ DOMINGO

Na chamada Matriz de Convivência  considerada até a divulgação do último mapa de risco, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos: "ameaça" e "vulnerabilidade". Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município;

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município; Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.



Iniciada em 30 de abril, a estratégia de mapeamento segue orientações do Ministério da Saúde e da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle Covid-19 no Espírito Santo, que é composto por: Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

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