Conta de água vai ficar mais cara em 53 cidades do ES a partir de dezembro

A conta de água vai ficar mais cara para muitos capixabas a partir de dezembro. A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) publicou uma resolução em que autoriza o reajuste das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A lista inclui 53 cidades, incluindo a Grande Vitória.
O aumento, de 2,97%, começa a ser aplicado a partir do dia 1° de dezembro. A resolução foi publicada na última semana no Diário Oficial do Estado. O reajuste está abaixo do índice da inflação acumulada em um ano no mês de setembro, que ficou em 3,14%, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No texto, para justificar o aumento, a agência reguladora cita que a Cesan apresentou as informações necessárias ao reajuste de suas tarifas, cujas análises constam em um processo administrativo.
O reajuste anterior nas tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Cesan passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2019. Uma nova discussão sobre a tarifa deveria ocorrer em um prazo de 12 meses, ou seja, até agosto de 2020, mas foi adiada, segundo a agência, devido à pandemia do coronavírus.
O aumento afeta moradores de 53 cidades capixabas, incluindo a Grande Vitória, que são atendidas pela Cesan, por delegação do governo do Estado e através de contratos de concessões com os municípios capixabas.
CONFIRA A LISTA DAS 53 CIDADES
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz (Litoral)
- Atílio Vivácqua
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Irupi
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória