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Reajuste da Cesan

Conta de água vai ficar mais cara em 53 cidades do ES a partir de dezembro

O aumento, de 2,97%, começa a ser aplicado a partir do dia 1° de dezembro. A resolução foi publicada na última semana no Diário Oficial do Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 10:38
O mês de maior consumo de água na Câmara de Vitória foi agosto
A tarifa de água vai ficar mais cara em dezembro Crédito: Arquivo AG
A conta de água vai ficar mais cara para muitos capixabas a partir de dezembro. A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) publicou uma resolução em que autoriza o reajuste das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A lista inclui 53 cidades, incluindo a Grande Vitória.
O aumento, de 2,97%, começa a ser aplicado a partir do dia 1° de dezembro. A resolução foi publicada na última semana no Diário Oficial do Estado. O reajuste está abaixo do índice da inflação acumulada em um ano no mês de setembro, que ficou em 3,14%, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No texto, para justificar o aumento, a agência reguladora cita que a Cesan apresentou as informações necessárias ao reajuste de suas tarifas, cujas análises constam em um processo administrativo.

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O reajuste anterior nas tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Cesan passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2019. Uma nova discussão sobre a tarifa deveria ocorrer em um prazo de 12 meses, ou seja, até agosto de 2020, mas foi adiada, segundo a agência, devido à pandemia do coronavírus.
O aumento afeta moradores de 53 cidades capixabas, incluindo a Grande Vitória, que são atendidas pela Cesan, por delegação do governo do Estado e através de contratos de concessões com os municípios capixabas. 

CONFIRA A LISTA DAS 53 CIDADES

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta 
  6. Apiacá
  7. Aracruz (Litoral)
  8. Atílio Vivácqua
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Conceição da Barra
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Ecoporanga
  21. Fundão
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Irupi
  25. Iúna
  26. Laranja da Terra
  27. Mantenópolis
  28. Marechal Floriano
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Nova Venécia
  34. Pancas
  35. Pedro Canário
  36. Pinheiros
  37. Piúma
  38. Ponto Belo
  39. Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São Gabriel da Palha
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
  50. Vila Pavão
  51. Vila Valério
  52. Vila Velha
  53. Vitória

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