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Benefício social

Caixa paga auxílio emergencial para 3,3 milhões nesta quarta

Valores serão depositados na conta digital dos nascidos em fevereiro e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Veja todos os calendários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:56

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:56

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Cerca de 600 mil beneficiários ainda recebem nesta quarta-feira parcela de R$ 600 Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (4), o auxílio emergencial para 3,3 milhões de brasileiros. A liberação do benefício, que será depositado na poupança digital para os nascidos em feverairo, faz parte do ciclo 4 de pagamentos.
A partir da liberação, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 7 de novembro.
Das pessoas que vão receber o crédito neste domingo, 600 mil terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. As mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento e vão receber R$ 1.200.
Outros 2,7 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. Para as mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar informais, desempregados, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas de R$ 300, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas dessa extensão.
Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

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