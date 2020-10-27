Quem teve extensão do auxílio cancelada tem até dia 2 para contestar

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os beneficiários que tiveram a extensão do auxílio emergencial cancelada e não concordam com o motivo que determinou a paralisação do pagamento podem entrar com o pedido de contestação até o dia 2 de novembro. A solicitação tem que ser feita no site da Dataprev ( clique aqui para fazer)

Nesse primeiro momento, o pedido está disponível para trabalhadores em geral e aqueles inscritos no Cadastro Único não beneficiários do Bolsa Família. Para o público do Bolsa Família, as regras ainda serão divulgadas.

Conforme prevê a Medida Provisória nº 1.000, que criou a extensão do benefício, deve haver reavaliação dos critérios de emprego formal, recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários, e falecimento do beneficiário. Dessa forma, quando forem identificadas essas situações pelo Ministério da Cidadania, os pagamentos são cancelados.

Estamos trabalhando para ter o máximo de efetividade no pagamento do auxílio e da extensão e estamos sendo reconhecidos mundialmente por isso. Todo mês são feitas revisões com o cruzamento de dados do governo federal, para que o dinheiro chegue àqueles que realmente precisam, destaca o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

Para realizar o pedido de contestação, não é necessário se dirigir a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único. As solicitações, feitas exclusivamente pelo site, serão acatadas desde que o motivo do cancelamento permita sua contestação e que os trabalhadores cumpram todos os requisitos para recebimento do auxílio.

Após a reanálise dos dados, caso a contestação seja aprovada, a extensão do Auxílio Emergencial será concedida no mês subsequente ao pedido de contestação, sendo também paga de forma retroativa a parcela que foi cancelada.

Com informações do governo federal.