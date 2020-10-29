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Auxílio emergencial: governo aprova 95 mil novos beneficiários

Novos contemplados tiveram os pedidos reavaliados em outubro e entram no Ciclo 4 de pagamentos. Para os nascidos em janeiro, primeira parcela já será creditada nesta sexta-feira

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 09:28
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
governo federal divulgou, nesta quinta-feira (29) um novo lote de pagamentos do auxílio emergencial. São 95 mil brasileiros que tiveram o pedido reavaliado em outubro e, a partir desta sexta-feira (30) vão receber cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 (mães chefes de família).
Os novos lotes do auxílio liberados para pagamento entram nos ciclos em vigor, conforme a Portaria nº 519, publicada no Diário Oficial da União. O público ao qual as novas parcelas são destinadas será integrado ao calendário a partir do Ciclo 4.
Nesta sexta, 8 mil pessoas nascidas em janeiro já terão o crédito da primeira parcela na poupança social digital, que pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem, com o qual é possível pagar contas, boletos, e realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Esse primeiro grupo se junta aos demais 3,6 milhões de beneficiários que fazem aniversário em janeiro e que já estavam inclusos no calendário de pagamentos divulgado no final de setembro.
A segunda parcela será creditada conforme o calendário do Ciclo 5, e a terceira, a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial serão pagas de acordo com o calendário do Ciclo 6.

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Como o programa vai até 31 de dezembro de 2020, prazo do decreto de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, algumas parcelas podem ser pagas simultaneamente, informou o Ministério da Cidadania.
Com a mudança, o auxílio emergencial agora alcança 67,7 milhões de pessoas, e representa um  investimento  que ultrapassa R$ 230 bilhões.

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