ES chega a 3.910 mortes e ultrapassa a marca de 160 mil casos de Covid

Uso de máscara é uma das medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus

A quantidade de curados também subiu, chegando a 148.476. Desses, 1.309 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 533 mil testes já foram realizados no Estado.