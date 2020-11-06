ES chega a 3.910 mortes e ultrapassa a marca de 160 mil casos de Covid

O Espírito Santo registrou 14 novos óbitos nesta sexta-feira (6), elevando para 3.910 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 160.890 casos confirmados da doença, 1.077 apenas nas últimas 24 horas.
Vila Velha, com 23.733 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (20.816), Serra (20.522) e Cariacica (14.632). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.027 pessoas contaminadas.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 148.476. Desses, 1.309 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 533 mil testes já foram realizados no Estado.