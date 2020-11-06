Morre humorista Jotinha, aos 52 anos, por complicações da Covid-19

O humorista Jotinha Crédito: Reprodução/Instagram @jotinhaoficial.1

O humorista José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha, morreu nesta quinta (5) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

A notícia do falecimento foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde da Bahia, Fábio Villas-Boas, nas redes sociais. De acordo com o post, o profissional não resistiu a uma falência múltipla de órgãos pelo novo coronavírus.

"É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso Jotinha de falência de múltiplos órgãos, ocorrida há pouco, em consequência da Covid-19. Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam", diz o comunicado.

Jotinha ficou conhecido pela forma como comentava sobre futebol e pelo jeito que interagia com amigos em grupos de WhatsApp. Ele ganhou o título de Rei do WhatsApp e passou a fazer sucesso nas redes sociais tendo mais de um milhão de seguidores só no Instagram.