'A Fazenda 12': Juliano é eliminado após pedir para ir à roça

"A Fazenda 12": Juliano é eliminado Crédito: Record TV/Reprodução

O peão Juliano perdeu a disputa contra Tays e Mateus e foi o eliminado desta quinta-feira (5) em A Fazenda 12 (Record).

No momento da revelação, Juliano disse que ele estava explodindo por dentro. Ele parabenizou a produção da Record e contou que a experiência de vida foi enriquecedora. "Perdi o medo de tudo. Hoje sou um ser humano melhor."

O primeiro a ser salvo foi Mateus. Na volta para a sede, ele foi muito aclamado por Mariano, Lipe e Jojo.

Já Tays não sabia se chorava ou se ria no momento da definição. Na volta para a sede foi abraçada por Jake e, claro, por Biel, seu namorado.