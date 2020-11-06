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Fim de jogo

'A Fazenda 12': Juliano é eliminado após pedir para ir à roça

No momento da revelação, Juliano disse que ele estava explodindo por dentro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 08:47

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 08:47

"A Fazenda 12": Juliano é eliminado Crédito: Record TV/Reprodução
O peão Juliano perdeu a disputa contra Tays e Mateus e foi o eliminado desta quinta-feira (5) em A Fazenda 12 (Record).
No momento da revelação, Juliano disse que ele estava explodindo por dentro. Ele parabenizou a produção da Record e contou que a experiência de vida foi enriquecedora. "Perdi o medo de tudo. Hoje sou um ser humano melhor."
O primeiro a ser salvo foi Mateus. Na volta para a sede, ele foi muito aclamado por Mariano, Lipe e Jojo.
Já Tays não sabia se chorava ou se ria no momento da definição. Na volta para a sede foi abraçada por Jake e, claro, por Biel, seu namorado.

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Vale lembrar que Juliano praticamente pediu para sair. Ele pediu para ir à roça. Jake o escolheu por já ter sido motivo de voto dela e por acreditar que a roça daria a motivação para ele, pois estava com muita saudade dos filhos. Agora, poderá ir ao encontro de sua família.

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