6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda; fotos

Somos bem preocupados com o bem estar das crianças e da nossa família, estamos colocando nosso lar a venda, para beneficiá-los com uma nova estrutura de moradia, fomos muito felizes nessa casa, declara Marcus.

Já desde o ano passado especula-se o investimento por parte de Marcus em imóveis no Estado. Depois que ele e a família passaram uma temporada morando na Serra, então, os indícios de que há interesse em estabelecer um CEP capixaba ficaram ainda mais fortes.