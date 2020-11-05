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R$ 5,1 milhões

6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda; fotos

Imóvel fica no famoso condomínio Alphaville, em São Paulo, é especulado no mercado por pouco mais de R$ 5 milhões e está listado por corretor do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 11:16

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 11:16

6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda por mais de R$ 5 milhões em Alphaville (SP)
6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda por mais de R$ 5 milhões em Alphaville (SP) Crédito: Johny Roger Fotógrafo
Por R$ 5.189.000,00, a mansão que abrigou os Camargo Buaiz até agora pode ser adquirida. Wanessa e Marcus decidiram colocar o imóvel de 517 metros quadrados à venda para adquirirem uma nova propriedade que seja maior e mais adequada à demanda atual da família.
6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda por mais de R$ 5 milhões em Alphaville (SP)
6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda por mais de R$ 5 milhões em Alphaville (SP) Crédito: Johny Roger Fotógrafo
A casa, que fica no famoso condomínio Alphaville, em Barueri, São Paulo, conta com seis suítes, escritório, dependências de funcionários e rouparia. A mansão é listada pelo corretor dos famosos, Kleverson Passos, do Espírito Santo.
Somos bem preocupados com o bem estar das crianças e da nossa família, estamos colocando nosso lar a venda, para beneficiá-los com uma nova estrutura de moradia, fomos muito felizes nessa casa, declara Marcus.

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Já desde o ano passado especula-se o investimento por parte de Marcus em imóveis no Estado. Depois que ele e a família passaram uma temporada morando na Serra, então, os indícios de que há interesse em estabelecer um CEP capixaba ficaram ainda mais fortes.
6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda por mais de R$ 5 milhões em Alphaville (SP)
6 suítes! Wanessa Camargo e Marcus Buaiz colocam mansão à venda por mais de R$ 5 milhões em Alphaville (SP) Crédito: Johny Roger Fotógrafo
Em entrevistas que já deu à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, Marcus havia deixado clara, no entanto, a necessidade de se manter em São Paulo por conta de seus negócios. As sedes das empresas que dirige são na capital paulista e o deslocamento diário seria o que impediria o empresário de ficar muito tempo afastado do centro financeiro do Brasil.

Mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz à venda em Alphaville (SP)

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