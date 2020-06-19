No ES, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz faz aniversário: 'Amor'

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Ha? 6 anos atra?s esse ser humano iluminado chegou em nossas vidas !!! Joa?o Francisco veio ao mundo para nos dar aula de superac?a?o , alegria e amor ... Nosso cac?ula emana energia positiva e sorrisos por onde passa Parabe?ns meu filho amado Que Deus te ilumine e proteja Sempre ... Muita Paz , Muita Sau?de e tudo de melhor !!! Eu olho para vc e me vejo no espelho mais novo rsssss Hj mesmo a festa sendo em fami?lia , Vms comemorar a altura ... ??????