No ES, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz faz aniversário: 'Amor'

Isolados em meio à pandemia do novo coronavírus e passando temporada em mansão de condomínio de luxo na Serra, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz celebram, nesta sexta (19), o aniversário do caçula, João Francisco, de 6 anos de idade. Em respeito às regras da quarentena pela Covid-19, a comemoração será virtual e em família, conforme adiantou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, em maio deste ano.
No Instagram, o empresário capixaba se declarou ao filho mais novo: "Ha? 6 anos atra?s esse ser humano iluminado chegou em nossas vidas! Joa?o Francisco veio ao mundo para nos dar aula de superação, alegria e amor... Nosso cac?ula emana energia positiva e sorrisos por onde passa. Parabe?ns, meu filho amado! Que Deus te ilumine e proteja sempre... Muita paz, muita sau?de e tudo de melhor".
O post, que recebeu centenas de comentários e milhares de reações em poucos minutos, teve enxurrada de felicitações dos fãs. "Vida longa", desejou um. Outro seguidor escreveu: "Parabéns, João Francisco, e parabéns Marcus e Wanessa pela família linda". "Parabéns, príncipe", comentou outra internauta.