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No ES, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz faz aniversário: 'Amor'

Filho mais novo do casal, João Francisco completa 6 anos de idade nesta sexta (19); Wanessa Camargo e o marido, o empresário capixaba Marcus Buaiz, estão morando no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 12:11

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 12:11

Marcus Buaiz, Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco: família curtindo Guarapari, no Espírito Santo
Marcus Buaiz, Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco: família curtindo Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Isolados em meio à pandemia do novo coronavírus e passando temporada em mansão de condomínio de luxo na Serra, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz celebram, nesta sexta (19), o aniversário do caçula, João Francisco, de 6 anos de idade. Em respeito às regras da quarentena pela Covid-19, a comemoração será virtual e em família, conforme adiantou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, em maio deste ano
No Instagram, o empresário capixaba se declarou ao filho mais novo: "Ha? 6 anos atra?s esse ser humano iluminado chegou em nossas vidas! Joa?o Francisco veio ao mundo para nos dar aula de superação, alegria e amor... Nosso cac?ula emana energia positiva e sorrisos por onde passa. Parabe?ns, meu filho amado! Que Deus te ilumine e proteja sempre... Muita paz, muita sau?de e tudo de melhor".

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O post, que recebeu centenas de comentários e milhares de reações em poucos minutos, teve enxurrada de felicitações dos fãs. "Vida longa", desejou um. Outro seguidor escreveu: "Parabéns, João Francisco, e parabéns Marcus e Wanessa pela família linda". "Parabéns, príncipe", comentou outra internauta. 

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