Sabrina Sato lembra participação no 'BBB 3' na Globo: 'Obrigada, Boninho'

Sabrina Sato, de 39 anos de idade, apareceu bem diferente da figura que o público se acostumou a ver ao surgir em um vídeo antigo. Na gravação, a mãe de Zoe Sato aparecia na chamada do BBB 3, reality da Globo, em 2003, quando ficou confinada na casa mais famosa do Brasil.
"Passada com esse vídeo que recebi agora. Tem mais de 18 anos. Obrigada, Boninho, por ter me aguentado (risos)", escreveu Sabrina, que tinha 21 anos na ocasião dos vídeos.
O BBB 3 estreou na Globo em janeiro de 2003 e durou menos de dois meses para Sabrina, que foi eliminada no oitavo paredão da edição. O affair que a apresentadora teve no programa, no entanto, foi o vencedor da atração, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, que embolsou R$ 500 mil - prêmio da época.