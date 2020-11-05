Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cria de reality

Sabrina Sato lembra participação no 'BBB 3' na Globo: 'Obrigada, Boninho'

Mãe de Zoe Sato surgiu quase irreconhecível em vídeos gravados quando Sabrina participou do Big Brother Brasil, aos 21 anos, na Globo

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:22
Sabrina Sato lembra participação no
Sabrina Sato lembra participação no "BBB 3" na Globo: "Obrigada, Boninho" Crédito: TV Globo/Instagram @sabrinasato/Reprodução
Sabrina Sato, de 39 anos de idade, apareceu bem diferente da figura que o público se acostumou a ver ao surgir em um vídeo antigo. Na gravação, a mãe de Zoe Sato aparecia na chamada do BBB 3, reality da Globo, em 2003, quando ficou confinada na casa mais famosa do Brasil. 
"Passada com esse vídeo que recebi agora. Tem mais de 18 anos. Obrigada, Boninho, por ter me aguentado (risos)", escreveu Sabrina, que tinha 21 anos na ocasião dos vídeos. 

Veja Também

Whindersson Nunes se declara para nova namorada: "Tudo que sempre quis"

"A Fazenda 12": carro de som tenta dar recado para Biel e drone surge

Pianista famosa do ES, Silvânia Saadi faz show no YouTube com alunos

O BBB 3 estreou na Globo em janeiro de 2003 e durou menos de dois meses para Sabrina, que foi eliminada no oitavo paredão da edição. O affair que a apresentadora teve no programa, no entanto, foi o vencedor da atração, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, que embolsou R$ 500 mil - prêmio da época. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira
Imagem de destaque
Quem está tomando as decisões no Irã?
‘Caldeirão com Mion’ formará duplas sertanejas no quadro 'Dupla do Brasil'
ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados