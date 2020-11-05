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Whindersson Nunes se declara para nova namorada: 'Tudo que sempre quis'

Humorista está em viagem ao Jalapão com a amada e decidiu compartilhar fotos com a nova eleita com visual paradisíaco no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:06

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:06

Whindersson Nunes posa com a nova namorada, Maria Deggan, em viagem ao Jalapão
Whindersson Nunes posa com a nova namorada, Maria Deggan, em viagem ao Jalapão Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Whindersson Nunes decidiu colocar um ponto final no mistério em torno de sua nova relação amorosa. Nesta quarta (4), o ex de Luísa Sonza surgiu com a nova amada, a estudante de engenharia Maria Deggan, de 21 anos. 
Em seu perfil do Instagram, Whindersson compartilhou duas fotos em que está abraçado com a moça durante uma viagem que os dois estão fazendo ao Jalapão, no Tocantins. 

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Já no Twitter, o humorista foi além e decidiu escrever: "Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi para ela que eu fiz (a música) Cerrado, daí vocês tiram". 
Ver essa foto no Instagram

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