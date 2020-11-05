Whindersson Nunes se declara para nova namorada: 'Tudo que sempre quis'

Em seu perfil do Instagram, Whindersson compartilhou duas fotos em que está abraçado com a moça durante uma viagem que os dois estão fazendo ao Jalapão, no Tocantins.

Já no Twitter, o humorista foi além e decidiu escrever: "Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi para ela que eu fiz (a música) Cerrado, daí vocês tiram".