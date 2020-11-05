'A Fazenda 12': carro de som tenta dar recado para Biel e drone surge

"A Fazenda 12": o peão Biel Crédito: Record TV/Reprodução

Após um carro de som dar um recado para Mirella, a moda parece ter pegado entre os fãs de A Fazenda 12 (Record). Nesta quarta-feira (4), um novo veículo equipado com caixas de som tentou mandar uma mensagem para um dos participantes, no caso o cantor Biel.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os funcionários da empresa contratada relataram o plano. "Salve família, o pau vai quebrar hoje de novo", diz um deles. "Já já estamos chegando na Fazenda, hoje é recado para o Biel."

No entanto, ao chegar ao local eles encontraram segurança reforçada e não conseguiram se aproximar da sede onde os peões ficam confinados. Os funcionários disseram que "deu ruim" e que foram escoltados para longe.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a mensagem que seria executada era: "Atenção, Biel! Estamos com você. Está tudo gravado. Seja forte". A torcida do músico havia arrecadado R$ 1,4 mil em uma vaquinha online para contratar o serviço

Ainda nesta quarta-feira, um drone se aproximou do local de gravações do reality show. No entanto, os participantes foram orientados a entrar na sede e uma música alta começou a tocar.

As câmeras do Playplus, serviço de streaming que tem câmeras 24 horas supostamente transmitindo tudo o que está acontecendo no confinamento, ficaram mostrando apenas os animais durante o episódio. Quando os participantes foram liberados para voltar à área externa, eles não comentaram o assunto.