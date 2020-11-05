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R$ 183 milhões

Mansão milionária de Sean Connery na Riviera Francesa está à venda

O imóvel, que tem vista para a cidade de Cap de Nice e o Mar Mediterrâneo, já foi inclusive usado em cenas do filme '007 - Nunca Mais Outra Vez' (1983)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 09:16

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 09:16

Mansão de Sean Connery na Riviera Francesa está à venda por R$ 183 milhões
Mansão de Sean Connery na Riviera Francesa está à venda por R$ 183 milhões Crédito: Frank Knight Real Estate/Divulgação
Uma mansão que pertencia a Sean Connery, morto no último sábado (31), aos 90 anos, está à venda pelo valor de 25 milhões de libras esterlinas (o equivalente a cerca de R$ 183 milhões no câmbio atual), segundo o tabloide The Sun. O imóvel, que fica na Riviera Francesa, já foi inclusive usado em cenas do filme "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983).
Com vistas para a cidade de Cap de Nice e o Mar Mediterrâneo, a mansão tem arquitetura clássica. Ela fica em um terreno com 994 metros quadrados, que abriga além da casa principal outras duas casas de hóspedes.
De acordo com o anúncio, são cinco quartos e cinco banheiros, além de três salas de estar e garagem para cinco carros. Conta ainda com amenidades como academia, adega e piscina de água salgada.

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Para não cansar os moradores, o imóvel tem elevador que dá acesso a todos os seis andares. Também é possível usar as escadas de pedra para chegar a cômodos como o quarto principal, que tem varanda privativa.
Já as casas de hóspedes são distribuídas assim: a primeira tem dois andares, com duas suítes e duas salas; enquanto a segunda tem uma suíte, um quarto e uma sala de estar.
Mansão de Sean Connery na Riviera Francesa está à venda por R$ 183 milhões
Mansão de Sean Connery na Riviera Francesa está à venda por R$ 183 milhões Crédito: Frank Knight Real Estate/Divulgação

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