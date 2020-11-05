Anitta gamer? Saiba o que é streamer e conheça famosos que jogam

A artista Anitta Crédito: Reprodução/Twitter @anitta

Que dá para ganhar dinheiro empreendendo no YouTube não é nenhuma novidade. Mas, durante a pandemia, acabou vindo à tona o quanto pode lucrar uma pessoa que se dedica a transmitir partidas de jogos virtuais - os chamados streamers.

A palavra bonita de origem norte-americana nada mais quer dizer do que isso: alguém que mostra, ao vivo, pela internet, seus próprios movimentos durante uma partida virtual. Essa figura também pode ser chamado de gamer - título que Anitta recebeu quando se revelou adepta da modalidade para divulgar a plataforma do Facebook para as transmissões.

17 MILHÕES DE DÓLARES É o quanto ganha um gamer de primeira linha, como o internacional Blevins, que lucrou a quantia em seu auge pela plataforma Twitch, segundo a Forbes

Em agosto deste ano, a Poderosa acabou conquistando mais manchetes ao surgir se aventurando pelo mundo dos jogos na web. Na ocasião, deu entrevistas falando que até um relacionamento tinha arrumado só por causa das partidas transmitidas online.

"Eu e Brandon (Silverstein), meu empresário internacional, estávamos conversando e ele me disse que o mercado de games estava crescendo cada vez mais. E essa minha faceta gamer seria muito interessante para eu entrar no mercado internacional. A comunidade dos gamers tem crescido a cada dia e eu estar nesse meio é muito interessante para mim", alertou a cantora ao Extra.

Mas nem só a artista acabou lançando mão do Wi-Fi para passar o tempo livre e fortalecer a fama. Até personalidades capixabas, como o rapper PTK, decidiram apostar na plataforma de games. O PTK, nome artístico de Patryck Mateus Alves, de 22 anos, é um dos assíduos do Espírito Santo no mundo dos jogos e bastante conhecido, também, entre os que frequentam os ambientes digitais. Além disso, os famosos nem sempre se ligam só na questão financeira da coisa, senão em ficarem conhecidos por pessoas de outras tribos.

Em outubro deste ano, em entrevista ao Divirta-se, PTK detalhou que até com o Projota já havia disputado . "A galera toda se engaja naquela situação, vai atrás das nossas músicas. Semana que vem, acho que ele participa de novo", disse, indicando que o público que acompanha os streamings de jogos acaba indo atrás de conhecer um pouco da figura do gamer que está transmitindo - no caso, ele mesmo.

Na maior parte dos jogos, os participantes têm missões a cumprir. Em sua maioria, também, tratam de uma temática. "Call of Duty", por exemplo, é um jogo de guerra, ação e tiros. "Counter Strike" ou "CS" coloca o gamer como atirador. Nele são divididas duas equipes entre terroristas e antiterroristas que têm que lutar um contra o outro. A dinâmica deste último é bastante parecida com o recém-famoso "Among Us", em que um impostor tem que ser desvendado (só que sem os tiros).

LUCRO ALTO E HALL DA FAMA

A título de curiosidade, esses jogadores conseguem lucrar milhões de dólares ao ano com as transmissões. Ninja, nome de jogo de Tyler Blevins, já ganhou 17 milhões de dólares com os streamings. PewDiePie, nickname de Felix Kjellberg, já embolsou mais de 15 milhões de dólares com a profissão. E Preston Arsement, que assina Preston no mundo da web, acumulou lucros de cerca de 4 milhões de dólares com a prática. O levantamento dos valores foi feito pela Forbes no início deste ano.

Entre mais celebridades que já se declararam totalmente viciados em jogos, Justin Bieber Neymar são outros dois que se destacam. O astro teen já disse que é fã de "Call of Duty", mas que também gosta de clássicos como "Mario Kart".

Já o craque brasileiro do PSG disse que também usa o tempo livre para "Counter-Strike Global Offensive" e "Call of Duty", jogo de que até foi garoto-propaganda da versão "Black Ops 4". Vale lembrar que o atacante estreou seu canal na Twitch no início do mês e sua primeira transmissão chegou a bater 110 mil espectadores.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A PLAY DO MENINO NEY pic.twitter.com/mMKSwhqmwb — é o ugo po lol (@ugocrx) October 1, 2020

O adulto @neymarjr passando a lambida no @aakkari ao som de pantera cor de rosa



Ele vem forte... pic.twitter.com/0PuXm1sl65 — santi. (@bbrunosantiago) October 1, 2020

E não pense que só Anitta representa a força feminina nas plataformas virtuais. Totalmente ligada em outro assunto, a youtuber Karen Bachini - que tem milhões de inscritos em seu canal que trata do universo da beleza e estética - é uma que apostou as fichas na plataforma Twitch, uma das mais famosas para se fazer as transmissões ao vivo.